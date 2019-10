Bülent Korkmaz: Kazanmak istiyoruz

ANTALYASPOR Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Beşiktaş maçında taraftarın takımı desteklemesiyle iyi bir reaksiyon göstereceklerini belirterek, "Biz her maçı kazanmak istiyoruz. Sonucu, skoru söyleyemeyebilirim ama her maçı kazanmak için oynuyoruz" dedi.

Süper Lig'in 10'uncu haftasında Cumartesi günü sahasında Beşiktaş'ı ağırlayacak Antalyaspor'da teknik direktör Bülent Korkmaz, basın toplantısı düzenledi. Atilla Konuk Tesisleri'nde gerçekleştirilen toplantıda Korkmaz, takımının haftalık değerlendirmesini yaptı. Geçen sene göreve başladığında maddi ve manevi olumsuzlukların iyi sonuçlar nedeniyle görünmediğini anlatan Korkmaz, takımda güzel bir aile ortamı bulunduğunu vurguladı.

İki haftadır takımın kazanamamasına rağmen aile ortamının devam ettiğini aktaran Bülent Korkmaz, "Bulunduğumuz yerden memnun değilim. Daha iyi yerde olmamız lazım. Bunu ben de takım da biliyor. Bu hafta gördüğümüz sonuç istediğimiz gibi olmasa da birbirine bağlı, seven destekleyen, birbirine sahip çıkan takım gördüm. Bu beni mutlu etti ve umutlandırdı. Bu dönemlerde bazı sıkıntılar, problemler çıkabilir. Bunu birçok takımda görüyoruz" diye konuştu.

"TARAFTARIN DESTEĞİNE İHTİYACIMIZ VAR"

Kulüp başkanından yöneticilerine, futbolcusundan teknik ekibe, kulüp çalışanına kadar herkesin iyi bir aile ortamında yer aldığına dikkati çeken Korkmaz, şunları söyledi: "Bu takım çok daha iyi yerlerde olacak. Buna kesinlikle inanıyorum. Burada bir reaksiyon göstermeliyiz. Taraftarımız da bunu yapacaktır, inanıyorum. Taraftarsız futbol müsabakası olmaz. Destek olmadığında maçın tadı olmaz. Taraftar desteğine ihtiyacımız var. Bunu her zaman yapıyorlar, bu haftada göreceğimize inanıyorum. Arkadaşlarımızla yaptığımız çalışmalarda, toplantılarda herkesin gerçekçi samimi olarak iyi takım olduğumuzu söylemesi beni mutlu ediyor. Bu geleceğe de yansıyacak. Bu hafta ile daha iyi olacak."

"KAZANMAK İSTİYORUZ"

Beşiktaş maçına değinen Korkmaz, "Biz her maçı kazanmak istiyoruz. Sonucu, skoru söyleyemeyebilirim ama her maçı kazanmak için oynuyoruz. Kaybettiğimiz maçlar bireysel hatadan oldu. Bunları da atlatacağız. Önemli olan bu süreçte takımın şehrin reaksiyonuydu. Bu maçta da bunu göreceğime inanıyorum" dedi.

