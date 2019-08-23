Bülent Korkmaz: Forvet arayışımız devam ediyor

Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Senegalli golcüsü Souleymane Doukara'nın Sudi Arabistan'ın Al İttifak takımıyla 2 yıllık sözleşme imzaladığını belirterek, "Forvet arayışımız devam ediyor. Bütçemize uygun bir oyuncu bulacağız" dedi.



Antalyaspor, Süper Lig'in 2'nci haftasında sahasında Denizlispor'u konuk edecek. Karşılaşma öncesinde kırmızı-beyazlı ekibin teknik direktörü Bülent Korkmaz, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde basın toplantısı düzenledi. Geçtiğimiz hafta Göztepe'ye karşı iyi bir oyun sergilediklerini belirten Korkmaz, Denizlispor maçının hazırlıklarının devam ettiğini, Amilton'un sakatlığı nedeniyle bu hafta sahaya çıkamayabileceğini aktardı.

"TAKIM OLARAK İYİ OYNADIK"



Bülent Korkmaz, geçen hafta Göztepe'ye karşı güzel bir mücadele verdiklerini söyledi. Takım olarak güzel bir oyun oynadıklarını anlatan Korkmaz, “Defans ve hücum olarak iyi bir oyun ortaya koyduk. Zor bir deplasmandan güzel bir galibiyet aldık. İlk defa Süper Lig'de oynayan 2 oyuncumuz vardı. Ufuk ve Harun, onlar da iyi oynadı" ifadelerini kullandı.



"DENİZLİSPOR HÜCUMA İYİ ÇIKAN BİR TAKIM"



Kendi evinde Galatasaray'ı yenen Denizlispor'la oynayacakları maçın zor geçeceğini vurgulayan Korkmaz, "Denizlispor'un ileride iyi, teması seven oyuncuları var. Bu maça iyi hazırlanıyoruz. Hafta sonu taraftarlarımızla beraber güzel bir oyun ve mücadele sonunda gülen biz oluruz diye düşünüyoruz. Denizli takım halinde savunma yapan ve hücuma iyi çıkan bir takım. Oyun anlayışımızı ona göre düzenlemeye başladık. İnşallah iyi bir hafta sonu geçiririz" diye konuştu.



"EREN'İN PROFESYONEL KATKISI OLACAKTIR"



Japonya'dan transfer edilen Eren Albayrak'la ilgili görüşlerini de aktaran Bülent Korkmaz, "Eren iyi bir oyuncu. Başakşehir'de oynarken sakatlık sorunları olan bir oyuncuydu. Japonya'da sürekli oynadı. Çok düzgün ve iyi bir profesyonel oyuncu. Bize katkısı olacaktır" şeklinde konuştu.



"FORVET ARAYIŞIMIZ DEVAM EDİYOR"



Doukara'nın takımdan ayrılarak Suudi Arabistan'ın Al İttifak takımına transfer olduğunu açıklayan Korkmaz, "Forvet arayışımız devam ediyor. Bu işin içinde olan bir insan olarak sürekli uğraşıyoruz, bu durum bütçe meselesi. Artık TFF takımları denetliyor. Banka yapılanması olduğu için onlar da denetleyecek. Olması gereken de bu. Kendi bütçemize uygun oyuncuyu bulmaya çalışacağız. İnşallah kısa sürede bunu da halledeceğiz" diye konuştu.

"AMİLTON'UN TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR"



Amilton dışında sakat oyuncunun olmadığını söyleyen Bülent Korkmaz, "Amilton'un durumu daha net değil. Ağrıları devam ediyor. Kemik ödemi zor geçen bir durum. Tedavisi devam ediyor. Hafta sonuna kadar bakacağız" dedi.