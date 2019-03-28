Bülent Korkmaz: Bu jenerasyon Avrupa ve Dünya şampiyonalarına gider

ANTALYA, () -

Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, A Milli Futbol Takımının Arnavutluk ve Moldova karşısında elde ettiği galibiyetleri değerlendirerek, "Genç ve iyi bir jenerasyon var. Şenol Güneş hocamıza başarılar diliyorum. Bu jenerasyonun Avrupa ve Dünya şampiyonalarına gideceğini düşünüyorum" dedi.

Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, kırmızı-beyazlı takımın durumunu değerlendirip, çalışmaları hakkında bilgi verdi. Milli maçlar ve yerel seçim nedeniyle verilen arada takımının son durumunu özetleyen Korkmaz, "Hem milli takım maçı arası, hem de yerel seçim arasında 3 hafta boşluk oldu. Bu arada iyi çalışarak, hazırlık maçı oynayarak en azından oynamayan oyuncularımızın maç performansını artırmak istiyoruz. Bu, hem bizim açımızdan hem de oyuncularımız açısından çok faydalı oluyor. Şu anda her şey iyi gidiyor" diye konuştu.

Milli takım kamplarından Doğukan ve Fredy'nin sorunsuz döndüğünü anlatan Korkmaz, "Diğer milli oyuncumuz Celustka da yarın aramıza katılacak. Onun milli maçta bir sakatlığı oldu, son maçını yarım bırakmak zorunda kaldı. Son durumuna yarın geldiği zaman bakacağız" ifadelerini kullandı.

"MİLLİ TAKIM DOĞRU YOLDA"

Milli takımın Arnavutluk ve Moldova karşısında elde ettiği galibiyetlere de değinen Bülent Korkmaz, "Genç ve iyi bir jenerasyon var. Şenol Güneş hocamıza da başarılar diliyorum. Bu jenerasyonun Avrupa ve Dünya şampiyonalarına gideceğini düşünüyorum. Genç, dinamik ve öğrenmeye açık bir kadro oluştu. Şenol Güneş hocamız bu kadroyu tecrübeli oyuncularla desteklediği zaman çok daha iyi bir milli takım olacağını düşünüyorum. Ama Lucescu'nun da hakkını vermek gerekir. Bu takımı, öyle veya böyle bir araya getiren kendisi ve ekibiydi. Şenol hocamızın da bu jenerasyonu ve oluşturulan kadroyu başarıyla devam ettireceğine inanıyor, milli takımımızın doğru yolda olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

TAKTİK ÇİFT KALE MAÇ YAPTILAR

Antalyaspor, basın toplantısının ardından da günün tek çalışmasını gerçekleştirdi. Teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde yapılan antrenman fizik kondisyon çalışması ve beşe iki top kapma oyunu ile devam etti. Korkmaz, daha sonra takımı ikiye ayırarak taktik çift kale maç yaptırdı. Antrenmanın ardından kırmızı beyazlılar yarın Çaykur Rizespor ile Regnum Carya Sahası'nda saat 14.30'da oynayacağı hazırlık maçı için dinlenmeye çekildi.

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