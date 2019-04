Bülent Korkmaz: 6 maçtan da maksimum puan almaya çalışacağız

Tolga YILDIRIM/ANTALYA, () - ANTALYASPOR Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, "Kalan 6 maçtan da alabileceğimiz maksimum puanı almaya çalışacağız. Akhisar maçı zor geçecek. Çünkü bizim maç onlar için final gibi gözüküyor. Bu bizim için avantaj mı dezavantaj mı sahada göreceğiz" dedi.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'un, cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Akhisarspor karşılaşması öncesi teknik direktör Bülent Korkmaz, gazetecilerle bir araya geldi. Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında Bülent Korkmaz, sezonun ikinci yarısında sakat ve cezalı oyunculardan dolayı 3-4 maç üst üste aynı kadro ile sahaya çıkamadıklarını hatırlattı. Bu hafta da Doukara'nın sakatlığı, Chico, Amilton ve Diego'nun da kart cezası nedeniyle Akhisar maçında forma giyemeyeceğine değinen Korkmaz, "Puan olarak güvenilir noktadayız. 6 maçımız kaldı. 6 maçtan da alabileceğimiz maksimum puanı almaya çalışacağız. Akhisar maçı zor geçecek. Çünkü bizim maç onlar için final gibi gözüküyor. Bu bizim için avantaj mı dezavantaj mı sahada göreceğiz. Her maça hazır olduğumuz gibi bu maça da hazırız" diye konuştu.

"38 PUAN GÜVENİLİR PUAN"

Geçen hafta Kasımpaşa maçında Chico'nun kırmızı kart görmesi sonrası sahada 10 kişi kalmalarına rağmen iyi oynadıklarını vurgulayan Korkmaz, şunları söyledi:

"Geçen hafta 10 kişi kalmamıza rağmen takım halinde oynamayı başardık. Takım halinde oynadığımız hiç bir maçı kaybetmedik. Ne zaman oyundan koptuysak maç sonuç olarak da oyun olarak farklı oldu. Bu hafta takım halinde oynamaya çalışacağız. Eksik sakat cezalı olmasına rağmen her şeye hazırız. 38 puan güvenilir puan ama matematiksel olarak her takımın kurtarma şansı var. Biz hiç bir zaman gevşeme yapmayacağız. Takıma güven geldi. Bu güveni, inancı sahada göstermemiz lazım. Gevşememeli daha da konsantrasyonu göstermeliyiz. Akhisar maçında yüzde 100 konsantrasyonla odaklanmalıyız. Bunu yaptığımız zaman maçı kazanma şansı bize dönüyor zaten."

"VAR SİSTEMİ DOĞRU KULLANILDIĞI ZAMAN HAK EDENE HAKKI VERİLİYOR"

Korkmaz, Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final ikinci maçında Manchester City ile Tottenham karşılaşmasını yöneten Cüneyt Çakır'ı tebrik etti. Sahadaki oyunun izleme keyfinin de üst seviyede olduğuna değinen Korkmaz, hakemin ön planda olmadığı karşılaşmada futbolun kalitesinin yükseldiğini anlattı. Cüneyt Çakır'ın maçı muazzam yönettiğini vurgulayan Korkmaz, "Son dakikadaki pozisyon ve geri dönüşü VAR sisteminin iyi kullanıldığında ne kadar iyi olduğunu gösteriyor. Bizde de doğru şekilde kullanılmalı. Doğru kullanıldığı zaman hak edene hakkı veriliyor" dedi.

ANTALYASPOR TAKTİK ÇALIŞTI

Basın toplantısının ardından Korkmaz, futbolcularına Akhisarspor karşılaşmasının taktik çalışmasını yaptırdı. Antrenmanda sakatlığı nedeniyle uzun süre takımdan ayrı kalan Salih Dursun da yer aldı. Korkmaz, futbolcularından takım halinde hücum ve savunma yapmasını istedi. Doukara ise takımdan ayrı çalıştı. Antrenmanı Türk sinemasının unutulmazlarından Coşkun Göğen de izledi. Göğen futbolcularla fotoğraf çektirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Bülent Korkmaz'ın açıklamaları

(FOTOĞRAFLI)