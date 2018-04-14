Bugsaş Spor - Altay: 0-1

ANKARA,()
STAT: Ankara OSTİM
HAKEMLER: Süleyman Abay (xx), Gökmen Olgaç (xx), Selahattin Altay (xx)
BUGSAŞ SPOR: Oğuz Çalışkan (xx), Rıza Efendioğlu (xx), Kerem Gülbahar (xx) (Dk. 78 Emre Torun x), Yavuz Koç (xx), İskender Alın (x) (Dk. 46 Harun Aydın x), Cebrail Karayel (xx), Sinan Kurt (xx), Samet Yalçın (Dk. 8 Ömer Akman xx), Erkan Taşkıran (x), Turgut Selim Özdemir (xx), Mustafa Çeçenoğlu (xx)
ALTAY: Egemen Gençalp (xxx), İbrahim Öztürk (xxx) (Dk. 85 Hayrullah Çelik), Murat Türkkan (xxx), Necdet Kaba (xxx), Serkan Sözmen (xxx), Ferhat Çulcuoğlu (xxx), Atakan Rıdvan Çankaya (xxx), Fatih Gül (xxx), İhsan Furkan Deniz (xx) (Dk. 75 İbrahim Akın xx), Hüsamettin Yener (xxx), Muharrem Ozan Cengiz (xxx) (Dk. 75 Murat Uluç xx)
GOL: Dk. 69 (P) Muharrem Ozan Cengiz (Altay)
KIRMIZI KART: Dk. 75 Erkan Taşkıran (Bugsaş Spor)
SARI KARTLAR: Ömer Akman, Erkan Taşkıran, (Bugsaş Spor) - Muharrem Ozan Cengiz, Hayrullah Çelik (Altay)
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup 31'inci hafta maçında Altay deplasmanda Bugsaş Spor'u 1-0 yendi. Bu sonuçla Altay puanını 57'ye yükseltirken, Bugsaş Spor 53 puanda kaldı.