Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Cumhurbaşkanı Erdoğan : Roman kardeşlerimize olan sevgimizi sadece sözde bırakmadık
Romanlar Külleye'de
Cumhurbaşkanı Erdoğan,  Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü
Erdoğan,  Rusya Devlet Başkanı Putin...
'Ofsayt' operasyonunda 14 kişi tutuklandı
'Ofsayt' operasyonunda 14 kişi tutuklandı
Üniversitede 4 kişiyi öldüran araştirma görevlisinin hedefi dekandı
Üniversitede 4 kişiyi öldüran araştirma...

Bugsaş Spor - Altay: 0-1

ANKARA,() STAT: Ankara OSTİM HAKEMLER: Süleyman Abay (xx), Gökmen Olgaç (xx), Selahattin Altay (xx) BUGSAŞ SPOR: Oğuz Çalışkan (xx), Rıza Efendioğlu (xx), Kerem Gülbahar (xx) (Dk. 78 Emre Torun x), Yavuz Koç (xx), İskender Alın (x) (Dk....

Bugsaş Spor - Altay: 0-1

ANKARA,()

STAT: Ankara OSTİM
HAKEMLER: Süleyman Abay (xx), Gökmen Olgaç (xx), Selahattin Altay (xx)
BUGSAŞ SPOR: Oğuz Çalışkan (xx), Rıza Efendioğlu (xx), Kerem Gülbahar (xx) (Dk. 78 Emre Torun x), Yavuz Koç (xx), İskender Alın (x) (Dk. 46 Harun Aydın x), Cebrail Karayel (xx), Sinan Kurt (xx), Samet Yalçın (Dk. 8 Ömer Akman xx), Erkan Taşkıran (x), Turgut Selim Özdemir (xx), Mustafa Çeçenoğlu (xx)
ALTAY: Egemen Gençalp (xxx), İbrahim Öztürk (xxx) (Dk. 85 Hayrullah Çelik), Murat Türkkan (xxx), Necdet Kaba (xxx), Serkan Sözmen (xxx), Ferhat Çulcuoğlu (xxx), Atakan Rıdvan Çankaya (xxx), Fatih Gül (xxx), İhsan Furkan Deniz (xx) (Dk. 75 İbrahim Akın xx), Hüsamettin Yener (xxx), Muharrem Ozan Cengiz (xxx) (Dk. 75 Murat Uluç xx)
GOL: Dk. 69 (P) Muharrem Ozan Cengiz (Altay)
KIRMIZI KART: Dk. 75 Erkan Taşkıran (Bugsaş Spor)
SARI KARTLAR: Ömer Akman, Erkan Taşkıran, (Bugsaş Spor) - Muharrem Ozan Cengiz, Hayrullah Çelik (Altay)

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup 31'inci hafta maçında Altay deplasmanda Bugsaş Spor'u 1-0 yendi. Bu sonuçla Altay puanını 57'ye yükseltirken, Bugsaş Spor 53 puanda kaldı.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314