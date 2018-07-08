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Bucasporlu Sancar, Şanlıurfaspor ile anlaştı

İZMİR, () TFF 3. Lig 3. Grup ekiplerinden Bucaspor'da yönetimin yeniden anlaşmak istediği sağ bek Sancar, yeni sezon öncesi 2. Lig ekibi Şanlıurfaspor'la 2 yıllık sözleşme imzaladı. Sarı-lacivertli kulüpte profesyonel olan 23 yaşındaki...

Bucasporlu Sancar, Şanlıurfaspor ile anlaştı

İZMİR, ()

TFF 3. Lig 3. Grup ekiplerinden Bucaspor'da yönetimin yeniden anlaşmak istediği sağ bek Sancar, yeni sezon öncesi 2. Lig ekibi Şanlıurfaspor'la 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Sarı-lacivertli kulüpte profesyonel olan 23 yaşındaki futbolcu, sözleşmesinin sona ermesinin ardından yuvadan uçtu. Transfer yasağı nedeniyle bir süredir Sancar'ı ikna etmek için çabalayan yönetim sonuca ulaşamadı. Sancar, Bucaspor formasıyla 2. Lig'de 75 maçta forma giyerken, kupada ise 13 müsabakada oynadı.
Öte yandan ilk toplantısı yarın yapılacak olağanüstü genel kurulun çoğunluk sağlanamayacağı için 16 Temmuz'a ertelenmesi bekleniyor.

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