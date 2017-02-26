Bucasporlu futbolculara havaalanında saldırı

SPOR Toto 2. Lig Beyaz Grup’ta bugün deplasmanda Sivas Belediyespor’a 2-0 yenilen Bucaspor’da taraftarlar, İzmir Adnan Menederes Havaalanı’nda futbolculara saldırı girişiminde bulundu.

İzmir Adnan Menderes Havalimanı&nda toplanan yaklaşık 50 kişilik bir grup paralarını alamadıkları gerekçesiyle 9 gündür idmana çıkmayan oyuncuları takım otobüsüne binerken darp etmeye kalktı. Önce futbolculara sözlü olarak sataşan grup ardından futbolcuların üzerine yürüdü. Araya giren havalimanı polisi olayları büyümeden önlerken, teknik ekip ve oyuncular büyük şok yaşadı. Teknik Direktör Fatih Uygun hiç kimsenin yara almadığını belirterek, “Çıkış kapısından otobüse doğru giderken bazı kişiler bize önce sözlü olarak sataştı. Ardından grup üzerimize saldırdı. Araya emniyet mensuplarının girmesiyle otobüs hemen hareket etti ve havalimanından sağ salim uzaklaştık” dedi. Futbolcu Veli de kimseye bir zarar gelmediğini söyledi.