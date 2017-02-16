Bucasporlu futbolcular antrenmana çıkmadı

SPOR Toto 2'nci Lig Beyaz Grup'ta pazar günü Kocaeli Birlikspor'u konuk edecek Bucaspor'da futbolcular, maç başı ücretleri ile son 3 galibiyet primlerini alamadıkları gerekçesiyle akşam antrenmanına çıkmadı. Yönetimin verdiği sözleri yerine getirmediğini ifade eden oyuncuların yarın sabah idmanına da çıkmayacakları belirtildi.

Ekonomik sorunlar yüzünden sıkıntıda olan Bucaspor'da birçok futbolcunun da alacakları için kulübe Futbol Federasyonu aracılığı ile ihtarname çekeceği ifade edildi. Kaynaklar Tesisleri'nde aşçı ve mutfak personelinin de işi bıraktığı, 2 gündür takıma yemek çıkmadığı iddia edildi. Yönetimin yarın oyuncularla bir araya gelerek sorunu çözmesi bekleniyor.