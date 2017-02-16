Bucasporlu futbolcular antrenmana çıkmadı

Ekonomik sorunlar yüzünden sıkıntıda olan Bucaspor'da birçok futbolcunun da alacakları için kulübe Futbol Federasyonu aracılığı ile ihtarname çekeceği ifade edildi. Kaynaklar Tesisleri'nde aşçı ve mutfak personelinin de işi bıraktığı, 2 gündür takıma yemek çıkmadığı iddia edildi. Yönetimin yarın oyuncularla bir araya gelerek sorunu çözmesi bekleniyor.
Ekonomik sorunlar yüzünden sıkıntıda olan Bucaspor'da birçok futbolcunun da alacakları için kulübe Futbol Federasyonu aracılığı ile ihtarname çekeceği ifade edildi. Kaynaklar Tesisleri'nde aşçı ve mutfak personelinin de işi bıraktığı, 2 gündür takıma yemek çıkmadığı iddia edildi. Yönetimin yarın oyuncularla bir araya gelerek sorunu çözmesi bekleniyor.