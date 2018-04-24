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Bucaspor zoru sever

Onur ATIŞ / İZMİR, () TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta bitime 2 hafta kala 32 puan ve averajla 15'inci sırada yer alan Bucaspor, son 2 sezonda olduğu gibi bu yıl da son anda kümede kalmanın hesaplarını yapıyor. İkinci Lig'de 2015-2016'da mücadele...

Bucaspor zoru sever

Onur ATIŞ / İZMİR, ()

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta bitime 2 hafta kala 32 puan ve averajla 15'inci sırada yer alan Bucaspor, son 2 sezonda olduğu gibi bu yıl da son anda kümede kalmanın hesaplarını yapıyor. İkinci Lig'de 2015-2016'da mücadele etmeye başlayan sarı-lacivertliler o sezon 34. haftada kümede kalışını ilan etti. Son maçında Kocaeli Birlikspor deplasmanına çıkan Fırtına rakibiyle 2-2 berabere kalarak 1 puan farkla Kartalspor'un önünde yer aldı ve 3. Lig'e düşmekten son anda kurtuldu. Bucaspor geçen sezon da oldukça sıkıntılı günler geçirdi. 
Beyaz Grup'ta yer alan İzmir temsilcisi 33. haftada küme düşmekten yine kılpayı kurtuldu. Zonguldak Kömürspor'u 3-2 yenerek kurtulan Fırtına son haftalarda yürekleri ağızlara getirdi. Bucaspor için bu sezon bir türlü rahat geçmedi. Maddi sıkıntılar yüzünden puanları silinen sarı-lacivertliler son 2 haftaya stres yüklü girdi. Geçen maçta Menemen Belediyespor ile 1-1 berabere kalan Buca, Tuzlaspor, Bodrumspor ve Amed Sportif'le ligde kalma adına büyük bir yarışa girdi. Kastamonuspor (D) ve Etimesgut Belediyespor'la oynayacak Fırtına, maçlarını kazanıp bir kez daha 2. Lig'e tutunmanın hayalini kurmaya başladı. 

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