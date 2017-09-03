Bucaspor Zafer'e güveniyor

Sportif Direktör Halim Karaköse, Zafer'in kaliteli bir oyuncu olduğunu belirterek, "Erkan kararını verdi. Artık geçmişi düşünmüyoruz. Zafer yıllarca Bucaspor formasıyla bize çok maç kazandırdı. Bu sezon yine kalitesini konuşturacaktır" dedi.
Eyüpspor maçının hazırlıklarına başlayan sarı lacivertlilerde sezon başında Bolu kampına dahil edilmeyen stoper Onur Yılmaz'la yollar ayrıldı. Onur'un 3'üncü Lig ekiplerinden Erzinspor ile sözleşme imzaladığı bildirildi. Yine kadroda düşünülmeyen Gökay Keleş ve Barış Tenşi ise kulüp arıyor.
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