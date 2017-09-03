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Bucaspor Zafer'e güveniyor

İKİNCİ Lig Kırmızı Grup'ta sezona Keçiörengücü mağlubiyetiyle başlayan Bucaspor, Zafer Çevik'e sarıldı. 310 bin TL alacağı için kulübe ihtarname gönderen ve serbest kalma hakkı kazanan sol kanat oyuncusu Erkan Taşkıran'ı gözden...

Bucaspor Zafer'e güveniyor
İKİNCİ Lig Kırmızı Grup'ta sezona Keçiörengücü mağlubiyetiyle başlayan Bucaspor, Zafer Çevik'e sarıldı. 310 bin TL alacağı için kulübe ihtarname gönderen ve serbest kalma hakkı kazanan sol kanat oyuncusu Erkan Taşkıran'ı gözden çıkaran sarı lacivertliler, Zafer'i en büyük koz olarak görüyor. Zafer'in sakatlığını atlattığı ve takımla idmanlara başladığı ifade edilirken, geçen sezon sonunda Buca'dan ayrılmasına rağmen dönüp yeniden sözleşme imzalayan 33 yaşındaki futbolcunun, Eyüpspor deplasmanında Erkan'ın yerine sahada olacağı öğrenildi. 
Sportif Direktör Halim Karaköse, Zafer'in kaliteli bir oyuncu olduğunu belirterek, "Erkan kararını verdi. Artık geçmişi düşünmüyoruz. Zafer yıllarca Bucaspor formasıyla bize çok maç kazandırdı. Bu sezon yine kalitesini konuşturacaktır" dedi.
Eyüpspor maçının hazırlıklarına başlayan sarı lacivertlilerde sezon başında Bolu kampına dahil edilmeyen stoper Onur Yılmaz'la yollar ayrıldı. Onur'un 3'üncü Lig ekiplerinden Erzinspor ile sözleşme imzaladığı bildirildi. Yine kadroda düşünülmeyen Gökay Keleş ve Barış Tenşi ise kulüp arıyor. 

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