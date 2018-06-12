Bucaspor yeniden kongreye gidecek

Onur ATIŞ / İZMİR, () - TFF 3'üncü Lig'e düşen Bucaspor'da gerçekleşen olağanüstü genel kurul kulüp tarihine geçti. Başkan Ahmet Doğan'ın istifasının ardından yapılan seçimde ilk kez başkan adayı çıkmazken, son anda oluşturulan yönetim listesi divan kuruluna sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi. Böylece kulübün kayyuma gitmesi engellenmiş olmasına rağmen yeni başkan ise kongrede belirlenmedi. Daha önce yaptığı açıklamada adaylığını koyacağını ifade eden eski Başkan Çetin Kayışlı'nın son anda kararından vazgeçmesi şaşkınlık yarattı. Kongrenin bitimine doğru apar topar 17 kişilik yönetim listesi hazırlandı. Son yönetimde asbaşkan olarak görev yapan İrfan Bal'ın hazırladığı yönetim kurulunun önümüzdeki hafta salı günü toplanacağı ve yapılacak toplantının ardından başkanın seçileceği bildirildi.

Kulübe kayyum atanmaması için oluşturulan listede yer alan yöneticilerin en kısa zamanda yeniden genel kurul kararı alacağı vurgulandı. 440 kongre üyesi bulunan sarı-lacivertlilerde seçime sadece 81 delegenin katılması da şaşkınlık yarattı. Eski Başkan Ahmet Doğan yaptığı açıklamada, herkesin Bucaspor için birleşmesi gerektiğini ve daha kalabalık bir kongreyle seçime gidilmesi gerektiğini söyledi. Doğan'dan önce başkanlık koltuğuna oturan Çetin Kayışlı ise "Bu yönetim geçici bir yönetimdir. İdarecilerimiz kendi aralarından başkanlarını seçecek ve yeniden kongre kararı alınacaktır" diye konuştu. Genel kurula katılan Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina, Bucaspor'un yeniden ayağa kalkacağına inandığını ifade etti.

Levent Piriştina, "Maalesef sportif olarak çok üzgünüz çünkü küme düştük. Üzgünüm ama umutluyum. Delegelerimizin takdiriyle yeni yönetim seçilecek ve inanıyorum güzel günler gelecek. Bazı kesimler Buca Belediyesi'nin kulübe herhangi bir katkı yapmadığını dile getiriyor. Biz belediye olarak gıda yardımından tesislere kadar kulübümüzün sorunlarıyla ilgilendi. Yine yaparız. Bu bizim görevimiz. Ancak hiçbir şey yapmamış gibi gösterilmemiz beni üzüyor" diye konuştu.

Kongrede Bucaspor'un borcunun 33 milyon TL olduğu açıklanırken, Ahmet Doğan ve yönetimi de ibra edildi. Elindeki tecrübeli ve genç oyuncuları bir bir kaybeden, kadrosu önemli oranda dağılan Bucaspor'u zorlu bir yaz dönemi bekliyor.