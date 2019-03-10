Bucaspor - Yeni Çorumspor: 2-1

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, ()

STAT: Yeni Buca

HAKEMLER: Sezer Polat (xx), Murat Güçlü (xx), Ozan Bekar (xx)

BUCASPOR: Mert (xx) – Doğan (xxx), Erhan (xx), Ömer (xx), Özcan (xx), Cuma (xxx), İbrahim (xx), Oğuz (x) (Dk. 60 Osman xx), İsa (xxx), Barış (x) (Dk. 60 Saruhan xx), Yıldıray (xx) (Dk. 77 Fatih Kaan xx)

YENİ ÇORUMSPOR: Onurcan (xxx) – Mert (xx), Muhammet (xx), Kerem (x) (Dk. 60 Eşref x), Yakup (xxx), Kemal (x) (DK. 77 Kıvanç x), Volkan (xx), Mikail (x) (Dk. 46 Barış x), Mümin (x), Uğur (x), Kaan (xx)

GOLLER: Dk. 28 Yakup (Yeni Çorumspor), Dk. 43 Cuma, Dk. 70 (Pen) İsa (Bucaspor)

SARI KARTLAR: Mert, Özcan, Saruhan (Bucaspor), Yakup, Uğur, Mümin (Yeni Çorumspor)

TFF 3. Lig 3. Grup’ta kümede kalma mücadelesi veren Bucaspor evinde 1-0 geriye düştüğü maçta zirve yarışındaki Yeni Çorumspor’u 2-1 mağlup ederek üst üste 3. galibiyetini aldı. Konuk takımın 28. Dakikada Yakup’la öne geçtiği müsabakada 43. dakikada Cuma’nın golüyle eşitliği yakalayan İzmir ekibi, 70. dakikada İsa’nın penaltı golüyle galibiyete uzandı. Bucaspor’da 35. dakikada Yıldıray bir penaltı atışından yararlanamadı. Bu sonuçla sarı-lacivertliler 26 puana ulaşıp son sıradan kurtulurken, Çorum ekibi 42 puanda kalarak 5. Sıraya geriledi.

28. dakikada orta sahada Bucasporlu Barış’tan kaptığı topla rakip kaleye ilerleyen Yakup, ceza sahasına girmeden hafif sağ çaprazdan uzak köşeye düzgün vurdu, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.

35. dakikada Bucaspor’un soldan kazandığı kornerde Barış ceza sahasına kesti, topsuz alanda Uğur’un rakibine dirsek atması nedeniyle hakem Sezer Polat penaltı noktasını gösterdi. Yıldıray’ın penaltı atışında kaleci Onurcan gole izin vermedi.

43. dakikada ev sahibi ekipten Cuma sağdan ceza sahasına girip iki rakibinden sıyrılarak çok sert vurdu, top filelere gitti: 1-1. İlk yarı bu skorla sona erdi.

51. dakikada İsa’nın plasesinde defanstan seken topu altı pasta önünde bulan Cuma’nın vuruşunda kaleci yakın mesafeden mutlak golü önledi.

70. dakikada soldan çalımlarla Çorumspor ceza sahasına giren İsa’ya Eşref’in yaptığı müdahale sonrası hakem bir kez daha Bucaspor lehine penaltı kararı verdi. Atışı kullanan İsa, meşin yuvarlağı ağlara göndererek takımını öne geçirdi: 2-1.

90+4. dakikada konuk ekipten Uğur’un sağ çaprazdan sert şutunda top direğin üstünden auta gitti. Bucaspor maçı 2-1 kazandı.