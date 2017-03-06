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Bucaspor yara sardı

SPOR Toto 2'nci Lig Beyaz Grup'ta evinde Pendikspor'u 3-1 yenen Bucaspor'da kara bulutlar dağıldı. Paralarını alamadıkları gerekçesiyle 12 gün antrenman boykotu yapan, ardından Sivas deplasmanı dönüşü Adnan Menderes Havalimanı'nda bir...

Bucaspor yara sardı
SPOR Toto 2'nci Lig Beyaz Grup'ta evinde Pendikspor'u 3-1 yenen Bucaspor'da kara bulutlar dağıldı.
Paralarını alamadıkları gerekçesiyle 12 gün antrenman boykotu yapan, ardından Sivas deplasmanı dönüşü Adnan Menderes Havalimanı'nda bir grup taraftarın saldırısına uğrayan futbolcular, onurları için oynadıklarını söyledi. Başkan Çetin Kayışlı ve yönetimi gidinceye kadar işlerini en iyi şekilde yapacaklarını dile getiren oyuncular, 2 maç sonra gelen galibiyeti de kendilerine destek veren taraftarlarla doyasıya kutladı. 
Teknik Direktör Fatih Uygun, takımın antrenman eksiği olduğuna vurgu yaparak, "Buna rağmen oyuncularımız yürekten oynadı. Yaşanan kötü günler hepimizi daha çok motive etti. Şu an onur mücadelesi veriyoruz. Bundan sonraki haftalarda da aynı ruhla sahaya çıkıp bizi sevenleri mutlu edeceğiz" şeklinde konuştu. Uygun, maç 3-0'ken oyuncuları protesto edip, stattan ayrılan kale arkası tribünündeki taraftarlar hakkında yorum yapmazken, "Bize gönülden bağlı olanlar 90 dakika yanımızdaydı. Onlar bize yeter" ifadesini kullandı.

   

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