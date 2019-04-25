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Bucaspor'un yol haritası belirlenecek

Onur ATIŞ / İZMİR, () TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta Gölcükspor'la 1-1 berabere kalıp bitime 2 hafta kala Bölgesel Amatör Lig'e düşen Bucaspor'da yönetim yol haritasını belirlemek için planlamalara başladı. Büyük bir hayal kırıklığı...

Bucaspor'un yol haritası belirlenecek

Onur ATIŞ / İZMİR, ()

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta Gölcükspor'la 1-1 berabere kalıp bitime 2 hafta kala Bölgesel Amatör Lig'e düşen Bucaspor'da yönetim yol haritasını belirlemek için planlamalara başladı. Büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Başkan Cihan Aktaş'ın sezon sonunda olağanüstü genel kurul kararı alabileceği öğrenildi. Biriken borçlar, camianın ilgisizliği ve futbolcuların birer birer Futbol Federasyonu'na gitmesi nedeniyle eli kolu bağlanan kurmayların önce yeni Belediye Başkanı Erhan Kılıç'la bir araya gelecekleri ifade edildi. 
Tam 35 yıl sonra amatöre dönen İzmir ekibinde daha önce kulüpte görev yapmış eski başkanlar ve yöneticilerle buluşma organizasyonu yapılacağı da kaydedildi. Yönetimin öncelikle gelecek vaat eden ve kulübe para kazandırması muhtemel genç futbolcuları kadroda tutmak için çalışmalarını yoğunlaştıracağı açıklandı. İhtarname çeken futbolcuların alacaklarının ödenmesi için kaynak arandığı vurgulanırken, tüm Bucalılar'dan destek isteneceği kaydedildi. Bucaspor kalan 2 haftada Turgutluspor (D) ve Halide Edip Adıvarspor'la oynadıktan sonda profesyonel liglere veda edecek. 
 

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