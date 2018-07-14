Bucaspor'un umudu akademi

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, ()

TFF 3. Lig'de 28 yıl arasından sonra mücadele etmeye hazırlanan Bucaspor'da Başkan İrfan Bal, camiaya umut dolu mesajlar verdi.

Pazartesi günü yapılacak olağanüstü genel kurulda tekrar aday olmaya hazırlanan Başkan Bal, sarı-lacivertli takımdan pek çok futbolcunun ayrılmasına rağmen altyapıda çok yetenekli isimlere sahip olduklarını söyledi.

"Gençlerin hepsi yıldız adayı" diyen İrfan Bal, "Altyapıda Türkiye dereceleri elde eden bir takımla mücadele edeceğiz. Onlara çok güveniyoruz" şeklinde konuştu.

Altyapıdan A takıma alınan ancak fazla forma şansı bulamayan Devrim, Oğuz, Cuma, Çağlayan gibi gençlerden bu yıl patlama beklediklerini ifade eden Başkan İrfan Bal, "Geçen sezon tecrübeli isimlerin gölgesinde kalıp kendilerini gösteremediler. Bu yıl forma onların. Gençlerimizi uzun süredir takip ediyorum. Akademimiz Bucaspor'un fabrikası, can damarı. Altyapıya sahip çıkmalıyız" dedi.

Fırtına'da yeni sezon öncesi Emre Özkan, Emre Toraman, İlyas, Murat ve Onur gibi deneyimli isimler takımdan ayrıldı.