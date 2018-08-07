Bucaspor'un Saruhan hesabı şaştı

Onur ATIŞ / İZMİR, ()

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup ekiplerinden Bucaspor'da maddi sıkıntıları hafifletmek için satılacağı açıklanan genç orta saha Saruhan Fındıkçı'ya düşük tekliflerin gelmesi kurmayların planlarını bozdu.

Yönetimin 750 bin TL'ye vermeyi düşündüğü Saruhan için Boluspor ve Gazişehir Gaziantep'in 400 bin TL'nin üzerine çıkmadığı kaydedildi.

Saruhan'dan gelecek parayla 1 milyon 96 bin Euro borçlu olunan Dady'e ödeme yapmak isteyen yöneticiler, kulüplerle pazarlığa oturdu. Makul bir yol bulmak isteyen sarı-lacivertli yönetimin fiyatın artmaması durumunda Saruhan'ı bırakmayacakları ifade edildi. Bucaspor'un altyapısından yetişen 21 yaşındaki futbolcu 30 lig maçına çıktı.

