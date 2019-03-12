Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Dolar 5.44, euro 6.12 ve sterlin 7.08 lirada
Dolar 5.44, euro 6.12 ve...
Patates ithalatında 20 Nisan'a kadar gümrük vergisi sıfırlandı
Patates ithalatında 20 Nisan'a kadar...
Mesut Yılmaz Akciğer kanseri tedavisi görüyor
Mesut Yılmaz Akciğer kanser tedavisi...
İSTANBUL'DA "KIZIL" GÜN BATIMI
İstanbul'da KIZIL gün batımı

Bucaspor'un parlayan yıldızı İsa

Onur ATIŞ / İZMİR, () -  TFF 3. Lig 3. Grup'ta 9 günde oynadığı Kocaelispor, Bayburt İl Özel İdare ve Yeni Çorumspor maçlarını kazanarak kümede kalma yolunda dev bir adım atan Bucaspor'da genç orta saha oyuncusu İsa Güler takımın...

Bucaspor'un parlayan yıldızı İsa

Onur ATIŞ / İZMİR, () - 
TFF 3. Lig 3. Grup'ta 9 günde oynadığı Kocaelispor, Bayburt İl Özel İdare ve Yeni Çorumspor maçlarını kazanarak kümede kalma yolunda dev bir adım atan Bucaspor'da genç orta saha oyuncusu İsa Güler takımın yıldızı oldu. Teknik Direktör Levent Eriş'in göreve gelmesiyle bambaşka bir kimliğe bürünen 20 yaşındaki futbolcu 2-1 kazanılan Kocaelispor maçında 2 gol atarak galibiyetin mimarı oldu. Ardından lider Bayburt İl Özel İdare deplasmanından 3-1'lik galibiyetle dönen sarı-lacivertlilerde İsa takımını 2-1 öne geçiren golü atarak arkadaşlarını ateşledi. 
Son Yeni Çorumspor karşılaşmasının 70. dakikasında bu kez penaltıdan fileleri sarsan İsa, 2-1 galip gelinen müsabakada da galibiyeti getiren isim oldu. Bucaspor'un altyapısından yetişip 2017 yılında profesyonel olan İsa, bu sezon toplam 6. golüne imza attı. Takımın en skorer ismi olan oyuncu gösterdiği performansla gelecek vaad etti. Teknik Direktör Levent Eniş, takımdaki herkesin inanılmaz bir mücadele örneği gösterdiğini söyledi. Bucaspor'un çok önemli bir vitrin olduğunu dile getiren Eriş, "Çocuklarımız formanın hakkını veriyor, vermeye devam edecek. Sezon sonu kümede kalan taraf olacağız" dedi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328