Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
AK Parti'li Turhan'dan siyasete veda
AK Parti'li Turhan'dan siyasete veda
İbrahim Tatlıses'in adaylık başvurusu yapıldı
İbrahim Tatlıses'in AKP'den vekil adayı
Kuzey Irak'tan acı haber: 1 şehit, 1 yaralı
Kuzey Irak'tan acı haber: 1...
ABD, Birleşik Krallık ve Fransa büyüme verilerinin ardından ABD borsaları yükseliyor
ABD borsaları yükseliyor

Bucaspor'un kritik haftası

Onur ATIŞ / İZMİR, () TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta 2-0 öne geçtiği maçta Kastamonuspor 1966'yla deplasmanda 2-2 berabere kalan Bucaspor, bitime 1 hafta kala 33 puanla yeniden düşme hattına girdi.  Kastamonu'da büyük avantajı kaçıran...

Bucaspor'un kritik haftası

Onur ATIŞ / İZMİR, ()

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta 2-0 öne geçtiği maçta Kastamonuspor 1966'yla deplasmanda 2-2 berabere kalan Bucaspor, bitime 1 hafta kala 33 puanla yeniden düşme hattına girdi. 
Kastamonu'da büyük avantajı kaçıran sarı-lacivertliler, kümede kalma yolunda çok ağır yara aldı. Rakiplerinden Amed Sportif'in 3, Tuzlaspor ve Bodrumspor'un da 2 puan gerisine düşen Bucaspor, şansını zora soktu. En son 1989-1990 sezonunda TFF 3'üncü Lig'de mücadele eden Bucaspor, 28 yıl sonra aynı kategoriye dönme tehlikesi yaşamaya başladı. Bu hafta sahasında hiçbir iddiası kalmayan Etimesgut Belediyespor'la karşılaşacak Bucaspor lige tutunma hesapları yapmaya başladı. İzmir temsilcisi, rakibini yenemezse kesin olarak küme düşecek.
Kendi kaderini kendi çizemeyecek olan Bucaspor'a kümede kalması için sadece kazanmak yetmeyecek. Amed Sportif, Bodrumspor ve Tuzlaspor'la kıyasıya yarışa giren sarı-lacivertliler 3 puan alsa dahi kulağını rakiplerine çevirecek. Buca, lige tutunabilmek için öncelikle ikili averajda üstün olduğu 35 puanlı Tuzlaspor'un Sarıyer, karşısında mutlak kaybını bekleyecek. Tuzlaspor rakibinden puan alamazsa Bucaspor kazandığı takdirde yoluna TFF 2'nci Lig'de devam edecek. Buca galip gelirse Bodrum'un düşmesi haftalar önce kesinleşen Kocaeli Birlikspor'a mağlup olması halinde de ligde kalışını ilan edebilecek. 
Bucaspor, Amed Sportif'in Tokatspor'a yenilmesi durumunda da az da olsa umutlanacak. Buca, ikili averajda eşit olduğu Amed'in Tokatspor'a yenilmesi halinde Etimesgut'u çok farklı mağlup ederse ligde kalacak. Buca, Amed Sportif, Bodrumspor ve Tuzlaspor'la 36'la puana ulaşıp 4'lü averaja kalırsa en az puanı topladığı için küme düşecek. İzmir temsilcisi rakipleriyle olası bir üçlü averaj halinde de TFF 2. Lig'e mendil sallayacak. Yine Amed Sportif, Tuzlaspor ve Bodrumspor maçlarını kazandığı takdirde Buca kazansa bile lige veda eden 3'üncü takım olacak.  
 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314