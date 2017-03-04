Bucaspor'un konuğu Pendikspor

SPOR Toto 2. Lig Beyaz Grup'ta Bucaspor, yarın Pendikspor'u konuk edecek. Buca Arena'da Batuhan Gültek'in yöneteceği müsabakanın başlama düdüğü saat 14.30'da çalacak. Sarı lacivertlilerde kart cezalısı Emin forma giyemeyecek. Sakatlıkları süren Onur Alkan ve Şenol'un ise durumları belirsiz.

Teknik Direktör Fatih Uygun maddi sorunlar yüzünden futbolcularının 12 gün idman boykotu yaptığını ardından sorunun çözüldüğünü hatırlatarak, "Pendikspor'u yenerek geçmişe sünger çekeceğiz. Zor zamanlardan geçtik ancak bir galibiyet hepimize büyük moral olacak" ifadelerini kullandı. Sezonun ilk yarısında oynanan maçı Pendikspor evinde 1-0 kazanmıştı.