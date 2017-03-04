Bucaspor'un konuğu Pendikspor

Teknik Direktör Fatih Uygun maddi sorunlar yüzünden futbolcularının 12 gün idman boykotu yaptığını ardından sorunun çözüldüğünü hatırlatarak, "Pendikspor'u yenerek geçmişe sünger çekeceğiz. Zor zamanlardan geçtik ancak bir galibiyet hepimize büyük moral olacak" ifadelerini kullandı. Sezonun ilk yarısında oynanan maçı Pendikspor evinde 1-0 kazanmıştı.
Teknik Direktör Fatih Uygun maddi sorunlar yüzünden futbolcularının 12 gün idman boykotu yaptığını ardından sorunun çözüldüğünü hatırlatarak, "Pendikspor'u yenerek geçmişe sünger çekeceğiz. Zor zamanlardan geçtik ancak bir galibiyet hepimize büyük moral olacak" ifadelerini kullandı. Sezonun ilk yarısında oynanan maçı Pendikspor evinde 1-0 kazanmıştı.