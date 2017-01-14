Bucaspor'un konuğu Keçiörengücü

SPOR Toto 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Bucaspor yarın sahasında Keçiörengücü ile karşılaşacak. Buca Arena'da Celal Bayraklı'nın düdük çalacağı karşılaşma saat 13.30'da başlayacak. Sarı lacivertlilerin cezası nedeniyle müsabaka seyircisiz oynanacak. Ev sahibi ekipte cezalı İbrahim'in yanı sıra sakat Onur forma giyemeyecek. Grip olan golcü Alpay'ın durumu ise belirsiz.

Teknik direktör Fatih Uygun, Keçiörengücü'nü yenerek ikinci devreye galibiyetle başlayacaklarını ifade etti. Sezonun ilk devresinde iç sahada çok puan kaybettiklerini vurgulayan genç teknik adam, "Transfer yasağımız nedeniyle takviye yapamadık ama mevcut kadromuzun kalitesine güveniyoruz. Taraftarımızın desteğini alamayacağız. Ancak şartlar ne olursa olsun kazanacağız" ifadelerini kullandı.