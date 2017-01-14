Bucaspor'un konuğu Keçiörengücü

Teknik direktör Fatih Uygun, Keçiörengücü'nü yenerek ikinci devreye galibiyetle başlayacaklarını ifade etti. Sezonun ilk devresinde iç sahada çok puan kaybettiklerini vurgulayan genç teknik adam, "Transfer yasağımız nedeniyle takviye yapamadık ama mevcut kadromuzun kalitesine güveniyoruz. Taraftarımızın desteğini alamayacağız. Ancak şartlar ne olursa olsun kazanacağız" ifadelerini kullandı.
Teknik direktör Fatih Uygun, Keçiörengücü'nü yenerek ikinci devreye galibiyetle başlayacaklarını ifade etti. Sezonun ilk devresinde iç sahada çok puan kaybettiklerini vurgulayan genç teknik adam, "Transfer yasağımız nedeniyle takviye yapamadık ama mevcut kadromuzun kalitesine güveniyoruz. Taraftarımızın desteğini alamayacağız. Ancak şartlar ne olursa olsun kazanacağız" ifadelerini kullandı.