Bucaspor'un kamp programı belli oldu

SPOR Toto 2'nci Lig Beyaz Grup'ta ikinci devrede hedefini üst sıralar olarak belirleyen Bucaspor'un Antalya kampındaki hazırlık programı netleşti.

Teknik direktör Fatih Uygun yarın 3'üncü Lig ekibi Tarsus İdmanyurdu ile ilk karşılamalarını oynayacaklarını belirterek, "29 Aralık'ta Karacabey, 3 Ocak'ta ise Dardanelspor ile maç yapacağız. 5 Ocak'ta da bir maça çıkacağız ancak rakibimiz netleşmedi. 6 Ocak'ta ise Antalya kampını noktalayıp çalışmalarımızı Kaynaklar Tesisleri'nde sürdüreceğiz" dedi. Uygun, takımın iyi bir şekilde ikinci devreye hazırlanacağını belirterek, "İlk yarı da bazı maçlarda istediğimiz skorları alamadık. Ancak yeni yılda yukarılarda yer alacağımıza inanıyorum" şeklinde konuştu.