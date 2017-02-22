Bucaspor'un imdadına Başkan Piriştina yetişti

İZMİR, ()- BUCASPOR'da ekonomik darboğazdan çıkamayan yönetim, 17 Mart'ta yapılmak üzere olağanüstü genel kurul kararı alırken, Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina, giderek ağırlaşan ve kulübün küme düşmesine yol açabilecek mali krizi çözmek için devreye girdi.

Başkan Çetin Kayışlı ve takımın deneyimli oyuncularından Emre Toraman'la görüşen Piriştina, geçen haftadan bu yana antrenmanları boykot eden futbolcuların prim alacaklarının ödenmesi için gerekli düzenlemenin yapıldığını, eski yabancı oyunculardan Carlos ve Dady'nin alacaklarını yapılandırarak kulübün 12 puanının silinme tehlikesini bertaraf ettiklerini, Buca Futbol Akademisinin gıda, mazot ve ulaşım sorununu çözdüklerini, antrenman sahalarını da bakıma aldıklarını açıkladı. Konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapan Levent Piriştina şu görüşlere yer verdi:

"Bucaspor zor günlerden geçmektedir. Bizlerin bir buçuk yıldır yaptığı uyarılar ve Başkan Çetin Kayışlı'nın bu süreçte göstermiş olduğu tüm çabaya rağmen bugün gelinen nokta göstermiştir ki bu iş bir ekip işidir. Yaşanan bu gelişmeler sonrasında içimizi acıtan olaylara tanık olmanın üzüntüsünü yaşıyoruz. Ancak her kara günün sonunda, gün yeniden doğar. İnanıyorum ki mevcut başkan, yeni adaylar, taraftarımız ve Bucalılar ile birlikte bu sıkıntıların hepsini aşacağız. Başkan Çetin Kayışlı ile yaptığımız görüşmede yönetimden para toplanamadığı, kulübün çıkmaza girdiği, eski futbolcular Dady ve Carlos'un alacaklarının ödenememesi nedeniyle verilen cezadan dolayı - 6, -6 olmak üzere toplamda 12 puanın silinmesi durumunda takımın küme düşeceği, bu durumda çaresiz kalınacağı söylendi. Futbolcu Emre Toraman da Olduruk'ta antrenman yaptıkları sahaların üzerinde yürünemeyecek kadar kötü olduğunu aktardı. Bucaspor Futbol Akademisi yöneticileri ile yaptığımız görüşmede ise çocuklara yemek çıkarmakta, takımı maçlara götürecek araçlara mazot dahi almakta zorlandıkları, akademinin faaliyetlerini sürdürme noktasında tıkandıkları aktarıldı. Bunları duymak, Buca'ya ve Bucaspor'a gönül vermiş bizleri kahretti. Bugüne kadar haklı çıkmaktan böylesine acı duyduğum bir durumla karşılaşmamıştım. Tuttuğum takım ve kente karşı olan sorumluluğumun bilinciyle ilk adımda, Bucaspor Futbol Akademisi'nin 120 sporcusunun tüm gıda, mazot ve ulaşım ihtiyacının karşılanması için talimat verdim. Kulübün Olduruk'taki antrenman sahalarının bakım ve tamiratları için yarım milyon lirayı bulan iyileştirme çalışmasının başlanması konusunda talimat vermiş bulunmaktayım. Futbolcuların prim alacaklarının 125 bin liralık bölümünün ödenmesi için gerekli düzenlemeler yapılmıştır. Eski futbolcular Carlos ve Dady'ye olan borçlar konusunda futbolcuların avukatları Nihat Güman ve Nelson Suarez ile yapmış olduğumuz görüşmeler sonucunda yapılandırılan borcun, 12 puan silinmemesi için gerekli olan 200 bin liralık kısmının ivedilikle ödenmesi noktasında mutabakata vardık. Buradan Bucaspor'a gönül vermiş herkesi kulübe destek olmaya çağırıyorum. Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina olarak ben başta olmak üzere tüm Buca Belediyesi ailesi, gururumuz ve onurumuz Bucasporumuz için imkanlarımızı seferber etmiş bulunuyoruz. Kamuoyunda da bilindiği üzere, bir önceki kongrenin iptali için üyeler tarafından açılmış bir dava mevcut olup mahkeme tarafından alınacak iptal kararına meydan vermeden yönetim tarafından genel kurulun iradesine gidilmesi memnuniyet vericidir. İnanıyorum ki 17 Mart 2017 tarihinde yapılacağı ilan edilen, demokratik ve yasal olağanüstü genel kurulun sonucunda seçilmiş yönetim çok daha iyisini yapacaktır. Biz de oluşacak yeni yönetimle birlikte Bucasporumuz'a desteğimizi devam ettireceğiz. Her ne kadar 'Kulüp belediyenin sorumluluğu değil' diye düşünenler olsa da Bucaspor'un hepimizin sorumluluğunda olduğu düşüncesiyle kulübümüze katkı sağlayan Bucaspor Başkanı ve yönetimine, geçmiş dönemlerde katkı koyan tüm Bucasporlulara teşekkür ediyorum. Bugüne kadar çeşitli vesilelerle yaptığımız ayni ve nakdi desteğimize ilave olarak; bugünkü şartlarda, tüm Bucasporluların, bizlerin başlattığı bu seferberliğe, yönetimin oluşması ve Kulübün yaşatılması sorumluluğunu üzerlerine alarak katılmalarını bekliyorum. Forza Buca."

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