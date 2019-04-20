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Bucaspor'un hayati maçı

İZMİR, () TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta amatör kümenin eşiğindeki 27 puanla sonuncu Bucaspor, yarın Gölcükspor'la adeta kader maçına çıkacak.  Yeni Buca Stadı'nda Mustafa Murat Oğuz'ün yöneteceği karşılaşma saat 15.30'da...

Bucaspor'un hayati maçı

İZMİR, ()

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta amatör kümenin eşiğindeki 27 puanla sonuncu Bucaspor, yarın Gölcükspor'la adeta kader maçına çıkacak. 
Yeni Buca Stadı'nda Mustafa Murat Oğuz'ün yöneteceği karşılaşma saat 15.30'da başlayacak. Mücadele Bucaspor'un cezası yüzünden seyircisiz oynanacak. Sarı-lacivertliler, evinde Gölcükspor'a yenilirse bitime 2 hafta kala resmen Bölgesel Amatör Lig'e (BAL) düşecek. Bucaspor'a profesyonel ligde kalabilmek için sadece galibiyet de yeterli olmayacak. 
Bir dönem İzmir'e Spor Toto Süper Lig'de temsil eden Bucaspor, kazansa dahi amatöre düşmemek için alt sıralardaki rakipleri Bağcılarspor, Cizrespor ve Fatsa Belediyespor'un yenilmesini bekleyecek. Özellikle Bucaspor'un 6 puan önünde yer alıp ikili averajda sarı-lacivertlilere üstün olan Cizrespor ve Fatsa Belediyespor kazandığı takdirde İzmir temsilcisi küme düşecek. Bucaspor'da kritik karşılaşma öncesi sakat ya da cezalı oyuncu bulunmuyor. 
 

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