Bucaspor'un güveni tam

İZMİR, () -

TFF 3. Lig 3. Grup'ta kümede kalma yolunda çarşamba günü Muğlaspor deplasmanında son derece kritik bir maça çıkacak Bucaspor'da tüm takım kenetlendi.

Başkan Cihan Aktaş takıma olan güveninin tam olduğunu belirtirken, teknik direktör Levent Eriş de oyuncularının en iyi mücadeleyi sergileyeceğini dile getirdi. Yeniden çıkışa geçeceklerini ifade eden Eriş, "Tüm benliğimizle bu maça hazırlanıyoruz. Son 6 haftaya girdik, kesinlikle kaybetmeye tahammülümüz yok. Önceki haftalarda zirve mücadelesi veren takımları birer birer yenmiştik. Aynı çizgiyi tekrar yakalayacağız" dedi.