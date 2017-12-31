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Bucaspor'un gençlerine Süper kanca

Onur ATIŞ / İZMİR, () - TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta ilk yarıyı düşme korkusuyla tamamlayan Bucaspor'da bu sezon forma şansı bulan genç futbolculara Süper Lig'den birçok takımın talip olduğu bildirildi. Sarı-lacivertlilerde geçen...

Bucaspor'un gençlerine Süper kanca

Onur ATIŞ / İZMİR, () - TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta ilk yarıyı düşme korkusuyla tamamlayan Bucaspor'da bu sezon forma şansı bulan genç futbolculara Süper Lig'den birçok takımın talip olduğu bildirildi. Sarı-lacivertlilerde geçen sene profesyonel olan Saruhan, Atakan ve Uğurcan için kulübe resmi teklifler geldiği öğrenildi. Kasımpaşa ve Sivasspor'un Saruhan'ı, yine Kasımpaşa, Beşiktaş ve Bursaspor'un Atakan'ı, Gençlerbirliği'nin de Uğurcan'ı istediği iddia edildi. Teklifleri değerlendiren yönetimin kulüplere 1 hafta içinde geri dönüş yapacağı belirtildi. Uğurcan bu sezon 19, Saruhan 18, Atakan da 17 resmi maça çıkarak istikrarlı bir görüntü ortaya koydu. 

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