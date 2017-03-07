Bucaspor'un Ankara kabusu

Onur ATIŞ / İZMİR, ()- SPOR Toto 2. Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta evinde Pendikspor'u 3-1 yenerek kötü gidişe 'dur' diyen Bucaspor, cuma günü deplasmanda karşılaşacağı Hacettepe'yi yenerek Ankara kabusuna son vermek istiyor.

Başkent'te son olarak 1'inci Ligi'nde mücadele ettiği 2013-2013 sezonunda Ankaragücü'nu 5-1 mağlup eden Bucaspor, daha sonra Ankara'da Osmanlıspor, Keçiörengücü, Ankara Demirspor ve Ankaragücü ile oynadığı 6 maçta galip gelemedi.

Sarı lacivertliler bu 4 takımla oynadığı son 6 maçta 5 yenilgi, 1 beraberlik elde edereken kalesinde gördüğü 14 gole karşılık rakip fileleri 4 kez havalandırabildi.

Teknik direktör Fatih Uygun, Hacettepe maçı çok iddialı hazırlandıklarını söyledi. Kulüpte hayatın normale döndüğünü dile getiren Fatih Uygun, "Pendikspor galibiyeti bize büyük moral oldu. Şu an parasal konuları düşünmüyor, yalnızca futbola odaklanıyoruz" ifadelerini kullandı.

BUCASPOR'UN SON 6 MAÇ ANKARA KARNESİ

2013-2014: Osmanlıspor-Bucaspor :1-0

2014-2015: Osmanlıspor-Bucaspor :5-1

2015-2016: Keçiörengücü-Bucaspor :3-0

Ankara Demirspor-Bucaspor: 2-1

Ankaragücü-Bucaspor :2-2

2016-2017: Keçiörengücü-Bucaspor :1-0