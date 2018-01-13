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Bucaspor umutlu

İZMİR, () TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta ikinci yarıda alt sıralardan kurtulmak isteyen Bucaspor'un Antalya kampı sona erdi. Teknik direktör Aytekin Sümbül, çok verimli bir kamp dönemi geçirdiklerini söyledi. Herkesin büyük bir özveriyle...

Bucaspor umutlu

İZMİR, ()

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta ikinci yarıda alt sıralardan kurtulmak isteyen Bucaspor'un Antalya kampı sona erdi.
Teknik direktör Aytekin Sümbül, çok verimli bir kamp dönemi geçirdiklerini söyledi. Herkesin büyük bir özveriyle çalıştığını ifade eden Sümbül, "Lig öncesi Galatasaray'la evimizde Ziraat Türkiye Kupası rövanş maçına çıkacağız. En iyi şekilde rakibimize karşı mücadele edeceğiz. Ardından zorlu bir ikinci yarı başlayacak. Hem fiziksel hem de zihinsel olarak iyi hazırlandık" dedi.
Öte yandan 18 Ocak Perşembe günü Yeni Buca Stadı'nda oynanacak Galatasaray maçının bilet fiyatları belli oldu. Bilet fiyatları loca 250 TL, VIP tribünü 200 TL, balkon 150 TL, kapalı 100 TL, misafir tribün 90 TL ve kale arkaları da 75 TL olarak satışa çıktı. 

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