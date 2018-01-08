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Bucaspor'u Emre Özkan zorluyor

Onur ATIŞ / İZMİR, () TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta devre arası hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Bucaspor'da alacakları için Futbol Federasyonu'na giden Emre Özkan ile henüz uzlaşma sağlanamadı. TFF'nin yolunu tutan 6 oyuncusuyla...

Bucaspor'u Emre Özkan zorluyor

Onur ATIŞ / İZMİR, ()

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta devre arası hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Bucaspor'da alacakları için Futbol Federasyonu'na giden Emre Özkan ile henüz uzlaşma sağlanamadı.
TFF'nin yolunu tutan 6 oyuncusuyla sorunu çözen Fırtına'da, Emre'nin yönetimin tekliflerini geri çevirdiği bildirildi. Geçen sezondan da alacağı bulunan deneyimli sol bekin 1 hafta daha süresi olduğu ifade edildi. Oyuncunun serbest kalmasını istemeyen kurmayların Antalya'da takımla çalışan Emre'yle bir kez daha görüşme masasına oturması bekleniyor. 
Başkan Ahmet Doğan tüm FIFA dosyalarını kapattıklarını, yerli futbolcularla ilgili problemleri de bir bir çözdüklerini belirterek, "Son olarak eski yabancı futbolcu Luiz Henrique'nin 154 bin dolarlık dosyasını bitirdik. Olası bir puan silme cezasının önüne geçtik. Emre bizi zorluyor. Ancak kendisiyle anlaşma sağlayacağımızı düşünüyorum. Şu an istesek transfer yasağını açabiliriz. Ancak devre arası takviye yapmak kesinlikle sağlıklı değil. Mevcut kadroyla yola devam edeceğiz. Yaz döneminde ise yeni yapılanmaya gideriz" diye konuştu. 

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