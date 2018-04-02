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Bucaspor'u düşme korkusu sardı

Onur ATIŞ / İZMİR, () - TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta cumartesi günü Amed Sportif'le evinde 1-1 berabere kalan Bucaspor, düşme korkusunu yaşamaya başladı. Ateş hattındaki Bodrumspor'un Tuzlaspor'u yenmesiyle rakibi ile arasında puan...

Bucaspor'u düşme korkusu sardı

Onur ATIŞ / İZMİR, () - TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta cumartesi günü Amed Sportif'le evinde 1-1 berabere kalan Bucaspor, düşme korkusunu yaşamaya başladı. Ateş hattındaki Bodrumspor'un Tuzlaspor'u yenmesiyle rakibi ile arasında puan farkı kalmayan sarı-lacivertliler, son 2 sezonda olduğu gibi yine alt sıralardan kurtulamadı. Bu hafta Bodrumspor ile deplasmanda sezonun en kritik maçlarından biri oynayacak Bucaspor'da teknik direktör Aytekin Sümbül, takımına güvendiğini söyledi. 
Özellikle iç sahada Sancaktepe ve Amed Sporif maçlarından kaybedilen puanlara çok üzüldüğünü belirten Sümbül, "Evimizdeki avantajı kullanamadık. İki karşılaşmayı da kazanabilirdik. 4 puan kaybetmek hesapta yoktu. Ancak şartlar ne olursa olsun Bodrum deplasmanından puan ya da puanlarla dönmeliyiz" ifadelerini kullandı.
İzmir ekibi, Bodrumspor deplasmanının ardından, Afjet Afyonspor, Menemen Belediyespor, Kastamonu 1966 (D) ve Etimesgut Belediyespor'la kozlarını paylaşacak.

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