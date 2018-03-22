Bucaspor, Tuzlaspor maçına kilitlendi

Onur ATIŞ / İZMİR, () - TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta küme düşme potasından uzaklaşmayı hedefleyen Bucaspor, cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Tuzlaspor maçına kilitlendi. Teknik Direktör Aytekin Sümbül, alt sıralardaki en önemli rakipleriyle karşı karşıya geleceklerini belirterek, "Sezonun maçınlarından birine çıkacağız. Kazanırsak ateş hattıyla ilgimiz kalmaz, düğümü çözeriz" dedi.

Takımına güvenin tam olduğunu belirten Sümbül, "Göreve geldiğimden bu yana bir sistem takımı oluşturmaya çalıştık. Rakiplerimizi en iyi şekilde analiz ediyoruz. Tuzlaspor karşılaşmasında da kendi oyunumuzu sergileyeceğiz. Kazanmayı çok istiyoruz. Ancak aksi durumda 1 puan bile önemli" şeklinde konuştu.