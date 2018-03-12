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Bucaspor Teknik Direktörü Sümbül şanssızlıktan yakındı

Onur ATIŞ / İZMİR, () - TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta kulüpte yaşanan sıkıntılar ve hafta içindeki boykot krizinin gölgesinde çıktığı deplasmanda Sivas Belediyespor'a 3-1 yenilerek 2 haftalık galibiyet serisini sonlandıran Bucaspor'da...

Bucaspor Teknik Direktörü Sümbül şanssızlıktan yakındı

Onur ATIŞ / İZMİR, () - TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta kulüpte yaşanan sıkıntılar ve hafta içindeki boykot krizinin gölgesinde çıktığı deplasmanda Sivas Belediyespor'a 3-1 yenilerek 2 haftalık galibiyet serisini sonlandıran Bucaspor'da teknik direktör Aytekin Sümbül, talihsiz bir şekilde kaybettiklerini söyledi.
Henüz 8'inci dakikada Emre Özkan'ın kendi ağlarını sarstığını belirten Sümbül, "Rakibimizin attığı 2. gol de Murat Akyüz'e çarpıp filelerimize gitti. Açıkçası futbol şansı yanımızda değildi. Yediğimiz o goller moralimizi bozdu" dedi. 
Karşılaşmanın ikinci yarısında ise oldukça pozitif bir oyun sergilediklerini ifade eden genç teknik adam, "Sivas gibi zor bir deplasmanda 6 net pozisyona girdik. Bunlardan birini değerlendirebildik. Puanla da İzmir'e dönebilirdik. Ben futbolcularımın sergilediği oyundan memnunum. Artık pazar günü evimizde oynayacağımız Sancaktepe Belediyespor müsabakasına odaklanacağız. Sezonu kazasız bitireceğiz" ifadelerini kullandı. 

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