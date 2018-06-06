Bucaspor taraftarı yargıya gitti

Onur ATIŞ / İZMİR, ()

TFF 3'üncü Lig'e düşen Bucaspor'da taraftarlar, yönetimi ve kulübün avukatı olan İnanç Dinçsoy'u Cumhuriyet Başsavcılığı ve İzmir Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne şikayet etti.

Bucaspor Taraftarlar Derneği Başkanı Mehmet Aydın, Bucafanclup grubunun sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kulüpte büyük vurgun ve soygun olduğunu iddia etti. Taraftarlar, Bucaspor'a verilmiş gibi gösterilen büyük miktarda paraların hiçbir zaman kulübe aktarılmadığı, verilmeyen paralara faiz işletildiği, kulüpte evrakın yok edildiği, bilgisayardaki bilgilerin silindiği, yöneticilerin eş ve dostlarını kulübe üye yaptığı, futbolcuların sözleşmelerinin uzatılmayarak haksız kazançların elde edildiği, futbolcuların basına açıklanan fiyatlarda satılmadığı ve oyunculardan elde edilen gelirlerin birilerinin cebine girdiği gibi birçok iddiayla yargının yolunu tuttu.

Mehmet Aydın, yetkili mercilerden kulübe kayyum atanmasını talep ettiklerini söyledi. Aydın, kulübü soyanların en kısa sürede mahkemeye çıkacaklarına ve hapse gireceklerine inandığını ifade etti. Mehmet Aydın ve Avukat Ali Volkan Emir yaptıkları açıklamada, "Futbolseverler ve Bucaspor sevdalıları bilmelidir ki ülkemiz futbolunun gururlarından Bucaspor kimseye peşkeş çekilecek, kimsenin çiftliği gibi kullanacağı bir alan değildir. Hukuk ve adalet, bu sorumsuz yöneticiler ve yanındakilerden yaptıkları tüm hile ve oyunların hesabını soracaktır. Bucaspor, basiretsiz yöneticilerin sayesinde hızlı bir şekilde alt liglere düşmüş, yöneticiler buna müdahale etmek yerine koltuklarını kurtarmayı düşünmüşlerdir" ifadelerini kullandı.

Açıklamanın devamında ise şu sözlere yer verildi: "Hiçbir zaman desteğimizi esirgemediğimiz takımımızı bu hale getiren ve halen ayak oyunları ile kendilerini kurtarıp takımı daha da dibe iten kulüp başkanı, yöneticileri ve avukatları hakkında İzmir Cumhuriyeti Başsavcılığı, İzmir İl Dernekler Müdürlüğü, Bimer ve Cimer ile TFF'ye suç duyurusunda bulunulmasına takımımızın taraftar derneği olarak karar verilmiş olması sonucunda bu kararı yerine getirerek tüm taraftarlarımız ile süreci paylaşacağız. Şikayet dilekçelerimizi ve sonuçlarını değerli futbolseverler ve Bucaspor sevdalısı taraftarlarımız ile paylaşacağımızı bildirir, saygılarımız ile basına ve kamuoyuna duyururuz."

