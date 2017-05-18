Bucaspor Taner Taşkın'la prensipte anlaştı

SPOR Toto 2'nci Beyaz Grup'ta yeni sezonun hazırlıklarına başlayan Bucaspor'un son olarak Amed Sportif'i çalıştıran Teknik Direktör Taner Taşkın'la prensipte anlaştığı öğrenildi.Daha önce Mehmet Aureilo, Tarık Daşgün, Yılmaz Özlem, Zeki Çakır, Turgut Uçar ve Mesut Toros gibi isimleri gündemine alan yönetimin Taşkın'la yaptığı görüşmenin olumlu geçtiği ifade edildi.Dün İzmir'e gelerek Başkan Ahmet Doğan'la görşen Taner Taşkın'ın bazı küçük pürüzlerin giderilmesi durumunda Bucaspor ile resmi sözleşme imzalayacağı bildirildi.Teknik direktörlük kariyerine 2007 yılında Turgutluspor'da başlayan deneyimli teknik adam, Samsunspor, Menemen Belediyespor, Manisa Büyükşehir Belediyespor, Manisaspor ve Sarıyer'de çalıştı. Taşkın. 2013-2014'te Menemen Belediyespor'u 3. Lig'de 2. Lig'e, geçen sezon da Manisaspor 2. Lig'den TFF 1. Lig'e çıkarmayı başardı.



