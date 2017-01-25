Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
MB faiz kararı sonrası dolar yeniden 3.80 lirayı aştı
MB faiz kararı sonrası dolar...
Adil Öksüz, soyadını 'Cantürk' olarak değiştirdi
Adil Öksüz, soyadını 'Cantürk' olarak...
Kuzey Irak'taki PKK'ya ait 12 hedef imha edildi
Kuzey Irak'taki PKK'ya ait 12...
Palandöken cıvıl cıvıl
Palandöken cıvıl cıvıl

Bucaspor son 5 maçına güveniyor

SPOR Toto 2'nci Ligi Beyaz Grup'ta pazar günü sahasında Fatih Karagümrük ile kozlarını paylaşacak Bucaspor, rakibiyle oynadığı son 5 maçta yenilgi yüzü görmedi. Sarı lacivertliler, 3 randevuyu galibiyetle bitirirken 2 karşılaşmada ise...

Bucaspor son 5 maçına güveniyor
SPOR Toto 2'nci Ligi Beyaz Grup'ta pazar günü sahasında Fatih Karagümrük ile kozlarını paylaşacak Bucaspor, rakibiyle oynadığı son 5 maçta yenilgi yüzü görmedi.
Sarı lacivertliler, 3 randevuyu galibiyetle bitirirken 2 karşılaşmada ise eşitliği bozamadı. İstanbul ekibini bu sezon ilk devrede de deplasmanda 3-2 yenen Bucaspor, ağları 13 kez sarsıp kalesinde ise 7 gol gördü.
Teknik direktör Fatih Uygun, geçen hafta Fethiyespor deplasmanında ağır bir yenilgi aldıklarını belirterek, "Karagümrük karşılaşmasını kazanıp kendimizi affetireceğiz. Play off için umudumuzu kaybetmedik. Bu maçla birlikte yeni bir sayfa açacağımıza inanıyorum" diye konuştu. Bucaspor'da kırmızı kart cezalıları stoper Veli ve orta saha Mehmet mücadelede forma giyemeyecek.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55