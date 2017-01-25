Bucaspor son 5 maçına güveniyor

SPOR Toto 2'nci Ligi Beyaz Grup'ta pazar günü sahasında Fatih Karagümrük ile kozlarını paylaşacak Bucaspor, rakibiyle oynadığı son 5 maçta yenilgi yüzü görmedi.

Sarı lacivertliler, 3 randevuyu galibiyetle bitirirken 2 karşılaşmada ise eşitliği bozamadı. İstanbul ekibini bu sezon ilk devrede de deplasmanda 3-2 yenen Bucaspor, ağları 13 kez sarsıp kalesinde ise 7 gol gördü.

Teknik direktör Fatih Uygun, geçen hafta Fethiyespor deplasmanında ağır bir yenilgi aldıklarını belirterek, "Karagümrük karşılaşmasını kazanıp kendimizi affetireceğiz. Play off için umudumuzu kaybetmedik. Bu maçla birlikte yeni bir sayfa açacağımıza inanıyorum" diye konuştu. Bucaspor'da kırmızı kart cezalıları stoper Veli ve orta saha Mehmet mücadelede forma giyemeyecek.