Bucaspor sıkıntılı

Başkan Çetin Kayışlı ile görüşen futbolcuların 2 Ocak Pazartesi gününe kadar yönetime süre verdiği belirtildi. Bucaspor'da daha önce 56 bin TL’lik alacağını tahsil edemeyen stoper Adil, kulübe Futbol Federasyonu aracılığı ile ihtarname çektiği gerekçesiyle kadro dışı kalmıştı.
Başkan Çetin Kayışlı ile görüşen futbolcuların 2 Ocak Pazartesi gününe kadar yönetime süre verdiği belirtildi. Bucaspor'da daha önce 56 bin TL’lik alacağını tahsil edemeyen stoper Adil, kulübe Futbol Federasyonu aracılığı ile ihtarname çektiği gerekçesiyle kadro dışı kalmıştı.