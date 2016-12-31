Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör örgütlerinin başını ezeceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı
Kadın avukat HGS cezalarını iptal ettirdi
Kadın avukat HGS cezalarını iptal...
Esad Avrupa'ya rest çekti
Esad Avrupa'ya rest çekti
2010 sonrası emeklilere ‘hesaplama’ zammı geliyor
2010 sonrası emeklilere ‘hesaplama’ zammı...

Bucaspor sıkıntılı

SPOR Toto 2'nci Lig Beyaz Grup'ta ikinci yarı hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Bucaspor'da paralarını alamayan futbolcular İlyas, Şenol, Emre Toraman, Emre Özkan, Murat, Onur Alkan ve Veli'nin kulübü Futbol Federasyonu’na şikayet...

Bucaspor sıkıntılı
SPOR Toto 2'nci Lig Beyaz Grup'ta ikinci yarı hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Bucaspor'da paralarını alamayan futbolcular İlyas, Şenol, Emre Toraman, Emre Özkan, Murat, Onur Alkan ve Veli'nin kulübü Futbol Federasyonu’na şikayet etmeye hazırlandığı iddia edildi.
Başkan Çetin Kayışlı ile görüşen futbolcuların 2 Ocak Pazartesi gününe kadar yönetime süre verdiği belirtildi. Bucaspor'da daha önce 56 bin TL’lik alacağını tahsil edemeyen stoper Adil, kulübe Futbol Federasyonu aracılığı ile ihtarname çektiği gerekçesiyle kadro dışı kalmıştı.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55