Bucaspor sıkıntılı

SPOR Toto 2'nci Lig Beyaz Grup'ta ikinci yarı hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Bucaspor'da paralarını alamayan futbolcular İlyas, Şenol, Emre Toraman, Emre Özkan, Murat, Onur Alkan ve Veli'nin kulübü Futbol Federasyonu’na şikayet etmeye hazırlandığı iddia edildi.

Başkan Çetin Kayışlı ile görüşen futbolcuların 2 Ocak Pazartesi gününe kadar yönetime süre verdiği belirtildi. Bucaspor'da daha önce 56 bin TL’lik alacağını tahsil edemeyen stoper Adil, kulübe Futbol Federasyonu aracılığı ile ihtarname çektiği gerekçesiyle kadro dışı kalmıştı.