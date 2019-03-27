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Bucaspor seferberlik ilan etti

İZMİR, () TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta kümede kalma mücadelesi veren Bucaspor'da yönetim kurulu, 3 Nisan Çarşamba günü Muğlaspor'la deplasmanda oynanacak kritik maç öncesi açıklama yaptı.  "Kurtuluş meşalesini yakıyoruz"...

Bucaspor seferberlik ilan etti

İZMİR, ()

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta kümede kalma mücadelesi veren Bucaspor'da yönetim kurulu, 3 Nisan Çarşamba günü Muğlaspor'la deplasmanda oynanacak kritik maç öncesi açıklama yaptı. 
"Kurtuluş meşalesini yakıyoruz" diyen kurmaylar, kulübün resmi sosyal medya hesabı üzerinden şu mesajları verdi: "Tüm kamuoyunun da bildiği gibi kulübümüz maddi ve sportif açıdan zor günler geçirmektedir. Kalan 6 hafta artık kulübümüzün kaderini belirleyecektir. Belki de Bucaspor tarihinin en kritik 6 haftasına girmiş bulunmaktayız. Konu Bucaspor olunca hiçbir başarının imkansız olmadığından adımız gibi eminiz. Bu kritik 6 haftadan taraftarımızın ve camiamızın desteğiyle alnımız ak, başımız dik ve zafer gözyaşları içinde çıkacağız.  Bu takımın başarabileceğine inanmayanlar bir adım geride dursun, zafer inananların olacaktır. Bucaspor'un geleceğini şekillendirecek olan bu maçlar için Bucaspor camiası ve Buca ilçesi olarak seferberlik ilan ediyoruz."
 

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