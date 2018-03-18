Bucaspor - Sancaktepe Belediyespor: 3-3

Onur ATIŞ / İZMİR, ()

STAT: Yeni Buca

HAKEMLER: Turgut Doman (xx), İlker Ayten (xx), Barış Çiçeksoyu (xx)

BUCASPOR: Hüseyin (x) - Murat (x), Uğurcan (xx), Emre Özkan (xx), Abdullah (xx) (Dk. 59 İsa x), Onur (xxx), Emre Toraman (xx), Oğuz (xx) (Dk. 86 Saruhan), Ömer (xx), İbrahim (xx) (Dk. 75 Sancar x), İlyas (xxx)

SANCAKTEPE BELEDİYESPOR: Mehmet (xx) - Bahadır (xx), Recep (xxx), Samet (xx), Yener (xx), Caner (xxx), Umut (xx), Selim (xxx) (Dk. 80 Serhat), Melik (xx) (Dk. 90 artı 2 Hamza), Süleyman (xxx), İlker (xxx)

GOLLER: Dk. 11 ve Dk. 48 İlyas, Dk. 53 Onur (Bucaspor), Dk. 13 Selim, Dk. 19 ve Dk. 90 İlker (Sancaktepe Belediyespor)

SARI KARTLAR: Abdullah, Emre Özkan, Oğuz, Saruhan (Bucaspor), Caner, Recep, Melik (Sancaktepe Belediyespor)

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta deplasmanda Sivas Belediyespor'a 3-1 mağlup olan Bucaspor, konuk ettiği Sancaktepe Belediyespor'u son anda elinden kaçırdı: 3-3.

Alt sıralardan uzaklaşmayı hedefleyen Bucaspor 11. dakikada İlyas'la öne geçerken, Sancaktepe 13'te Selim, 19'da İlker'in golleriyle ilk yarıyı 2-1 galip tamamladı. İzmir ekibi ikinci devreye fırtına gibi başlarken üst üste İlyas ve Onur'un sayılarıyla 3-2'lik avantajı yakaladı. Ancak 90. dakikada sahneye çıkan İlker skoru tayin etti. Bu sonuçla Fırtına puanını 27'ye yükseltti, Play-Off hesapları yapan Sancaktepe ise 49 puana ulaştı.

MAÇTAN DAKİKALAR

11. dakikada Bucaspor öne geçti. İbrahim'in soldan ortaladığı topu Uğurcan kafayla İlyas'a indirdi. İlyas'ın ceza saha içinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.

13. dakikada Sancaktepe Belediyespor skoru eşitledi. Selim ceza sahası dışından kaleyi yokladı, top filelere gitti: 1-1.

19. dakikada Sancaktepe üstünlüğü sağladı. Sancaktepe kalecisi Mehmet'in kullandığı top Bucaspor savunmasından sekti, araya giren İlker yerden bir vuruşla ağları sarstı: 1-2.

35. dakikada Onur'un pasında sol çaprazdan ceza sahasına giren Oğuz'un vuruşunda kaleci Mehmet topu kornere çeldi.

48. dakikada Bucaspor beraberliği yakaladı. Abdullah'ın soldan ortaladığı topa altıpas içinde İlyas dokundu: 2-2.

53. dakikada Bucaspor bir kez daha öne geçti. Oğuz'un sağ kanattan ortaladığı top savunmadan sekti. Pozisyonu takip eden Onur meşin yuvarlağa gelişine vurdu: 3-2.

75. dakikada Bucasporlu iki futbolcudan sıyrılan Süleyman kaleci ile karşı karşıya pozisyonda topu üstten auta attı.

83. dakikada sağ kanattan Caner'in yaptığı orta şut karışımı vuruşta top üst direkten döndü.

90. dakikada Sancaktepe eşitliği sağladı. Savunmadan atılan uzun topta Bucaspor ceza sahasına giren İlker, kaleci Hüseyin'in de öne çıkmasıyla kafayı vurdu, meşin yuvarlak ağlara gitti: 3-3.