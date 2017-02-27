Bucaspor saldırgan taraftarından şikayetçi olacak

SPOR Toto 2'nci Ligi Beyaz Grup ekiplerinden Bucaspor'un deplasmanda 2-0 mağlup olduğu Sivas Belediyespor maçının dönüşünde Adnan Menderes Havalimanı'nda futbolcuları darp etmeye çalışan bir grup taraftardan şikayetçi olacağı bildirildi.

Konuyu derhal yargıya taşıyacaklarını ifade eden Kulüp Başkanı Çetin Kayışlı, "Takımımıza bu çirkin saldırıyı yapmaya kalkışanlar cezasını çekecek" dedi. Olayda iddia edildiği gibi kesinlikle silahların çekilmediğini belirten Başkan Kayışlı, şöyle devam etti:

"Fakımımızdan kimse yaralanmadı ve zarar görmedi. Ancak herkes şoke oldu. Havalimanında yaşananların kayıtlarını istedik. Kimin ne yaptığı ortaya çıkacak. Futbolcularımızın sağlık durumları iyi. Yönetim olarak herkesin en iyi şekilde güvenliğini sağladık. Oyuncularımızın bir kısmı dün gece Kaynaklar Tesisleri'nde kaldı. Jandarmaya da durumu bildirdik. Herkes teyyakkuza geçti, bir sıkıntı yok."

Sosyal medya üzerinden futbolcuları silahla vurmakla tehdit edenler hakkında da işlemler yapılacağını vurgulayan Başkan Kayışlı, "Burası dağ başı değil. Herkes yaptıklarının bedelini öder" ifadelerini kullandı. Bazı kesimlerin kendisini suçladığını da belirten Başkan Çetin Kayışlı, bu konuda şöyle konuştu:

"Kendini bilmez insanlar para alamadıkları için 9 gündür antrenman boykotu yapan futbolcuların üzerine taraftarı benim saldığımı iddia etti. Böyle bir densizliği, asla kabul edemem. Ben nasıl futbolcularıma böyle bir şey yapabilirim. Bizleri karalamaya çalışanlar var. Bu oyunlara gelmeyeceğiz."

Bu arada mali sıkıntılar nedeniyle takımın antrenman boykotu yaptığı süreçte oynadığı 2 maçtan 1 puan çıkabilen ekipte yaşanan gelişmelerin ardından bazı futbolcuların ayrılmak istediği iddia edildi.