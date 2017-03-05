Bucaspor-Pendikspor Notları

Onur ATIŞ / İZMİR, ()

11'DE DEĞİŞİKLİK YAPTI

Bucaspor teknik direktörü Fatih Uygun, Pendikspor maçı için takımının ilk 11’inde değişiklik yaptı. Sağ bek Sancar Yıldırım’ı yedek kulübesine çeken Fatih Uygun, bu mevkide Murat Akyüz’ü oynattı. Cezalı orta saha oyuncusu Emin Aladağ’ın yerine de Barış Tenşi görev yaptı. Uygun, sol beke Abdullah Balıkuv’u monte ederken bir başka sol bek Emre Özkan’ı ise stoperde oynattı.

İLYAS İLK 11'DE

İbrahim Şirin yedekler arasında yer alırken, golcü İlyas Çakmak ilk 11’de oynadı. Sarı lacivertli ekipte Onur Alkan ile Şenol Akın, sakatlığı yüzünden 18 kişilik kadroya alınmadı. Sivas Belediyespor maçında kart cezası yüzünden oynayamayan orta saha oyuncusu Ahmet Tamet ise yedek kulübesindeydi.

FUTBOLCULARA PROTESTO

Bucasporlu bazı taraftarlar, futbolcuları protesto etti. Sivas Belediyespor maçının dönüşünde Adnan Menderes Havaalanı’nda taraftarların futbolculara saldırması üzerine yaşanan gerilimin ardından futbolcular taraftarlar hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Bu gelişmenin ardından kale arkasında yer alan taraftarlar, "En büyük taraftar, futbolcular sahtekar. O forma kutsaldır, nasip olmaz kimseye" tezahüratında bulundular.

KAPALI FUTBOLCULARA SAHİP ÇIKTI

Ancak kapalı tribünde yer alan taraftarlar ise futbolcularına sahip çıkarak bağrına bastı, tribüne çağırarak alkışlarla destek verdi. Futbolcular da bu desteğe kayıtsız kalmayarak kapalı tribünde yer alan taraftarları alkışladı.