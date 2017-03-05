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Bucaspor-Pendikspor: 3-1

Onur ATIŞ / İZMİR, () STAT: Buca Arena HAKEMLER: Batuhan Gültek (xx), Engin Gökçe (xx), Recep Ekin (xx) BUCASPOR: Hüseyin (xxx)– Murat (xxx), Veli (xx), Emre Özkan (xxx), Abdullah (xxx), Zafer (xxx), Barış (xx) (Dk.76 Ahmet x), Emre Toraman...

Bucaspor-Pendikspor: 3-1

Onur ATIŞ / İZMİR, ()
STAT: Buca Arena
HAKEMLER: Batuhan Gültek (xx), Engin Gökçe (xx), Recep Ekin (xx)
BUCASPOR: Hüseyin (xxx)– Murat (xxx), Veli (xx), Emre Özkan (xxx), Abdullah (xxx), Zafer (xxx), Barış (xx) (Dk.76 Ahmet x), Emre Toraman (xxx), Mehmet (xxx) (Dk.84 İbrahim), Erkan (xx), İlyas (x) (Dk.59 Alpay xx)
PENDİKSPOR: Mehmet (x)– Hakan (xx), Süheyl (xx), Tayfur Emre (xx), Ramiz (xx), Zeki (xx) (Dk.75 Hayrullah x), Mustafa (xx), Yenal (x), Anıl (x) (Dk.32 Okan x), Azad (xx), Yasin (x) (Dk.66 Sinan x)
GOLLER: Dk.32 Zafer, Dk.66 Murat , Dk.75 Mehmet (Bucaspor), Dk. 87 Mustafa (Pendikspor)
SARI KARTLAR: Yenal (Pendikspor)
SPOR Toto 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Bucaspor, konuk ettiği Pendikspor'u 3-1 yenerek kötü gidişe dur dedi. 
5'inci dakikada Mustafa’nın sağdan ortasında Tayfur Emre’nin kafa şutunda Emre Özkan tehlikeyi önledi.
12'nci dakikada Mehmet’in hatalı pasında topu kapan Mustafa’nın şutu kaleci Hüseyin’de kaldı. 
32'nci dakikada Bucaspor golü buldu. Zafer'in ceza sahası dışından yaptığı vuruşta kaleci Mehmet'in hatası sonucu top ağlara gitti: 1-0. 
66'ıncı dakikada Bucaspor golleri ikiledi. Orta sahadan aldığı topla PendiK spor ceza sahasına sokulan Mehmet pasını Murat'a aktardı. Kaleci ile karşı karşıya kalan Murat topu filelerle buluşturdu: 2-0.
69'uncu dakikada Pendikzpor atağında Okan'ın şutu yan direkte patladı. 
75'inci dakikada Bucaspor farkı 3'e çıkardı. Zafer'le paslaşan Mehmet aşırtma bir vuruşla kaleciyi mağlup etti: 3-0.
87'nci dakikada Pendikspor atağında sağ çaprazdan ceza alanına sokulan Mustafa sert vurdu, fark 2'ye indi: 3-1.

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