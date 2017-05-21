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Bucaspor Pariente için Fransa'da

SPOR Toto 2'nci Lig ekiplerinden Bucaspor'un Başkanı Ahmet Doğan, 60 bin dolar borçlu oldukları Kevin Pariente ile anlaşmak için Paris'e gitti. Eski yabancı futbolcularına olan borçlarını ödemek için yoğun çaba sarf eden Bucaspor, FIFA'lık...

Bucaspor Pariente için Fransa'da
SPOR Toto 2'nci Lig ekiplerinden Bucaspor'un Başkanı Ahmet Doğan, 60 bin dolar borçlu oldukları Kevin Pariente ile anlaşmak için Paris'e gitti.
Eski yabancı futbolcularına olan borçlarını ödemek için yoğun çaba sarf eden Bucaspor, FIFA'lık olduğu Dahmane, Ricketts, Dady ve Henrique'nin dosyalarını kapattıktan sonra Kevin Pariente ile olan parasal sorunlarını çözmenin çabasına girdi. Fransız futbolcunun hiçbir yazışmaya cevap vermemesi üzerine Fransa'nın yolunu tutan Doğan'ın oyuncu ile yüz yüze görüşüp anlaşma zemini arayacağı öğrenildi. Pariente dosyasını kapatmak için uğraş veren Başkan Doğan'ın ardından 130 bin dolar alacağı olan Brezilyalı savunmacı Gomes'in de işini bitireceği bildirildi.
Ancak Bucaspor'un tüm futbolcularla anlaşsa dahi FIFA kanalı ile gelen 2 dönem transfer yasağını kaldırma ihtimalinin çok zor olduğu açıklandı. Ahmet Doğan, FIFA'nın kurallarının kesin olduğunu ifade ederek, "Biz olası puan silme cezalarının önüne geçeceğiz. Yasak tahtası ise yeni sezonun devre arasında açılacak" dedi.

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