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Bucaspor Onur ile sözleşme yeniledi

SPOR Toto 2'nci Lig'de eski yabancı futbolcularına olan borç yüzünden FIFA kanalıyla 2 dönem transfer yasağı cezası alan Bucaspor, mevcut kadrosundaki oyuncuları takımda tutmaya devam ediyor. Daha önce Emre Toraman, Hasan Kaşıkara, İlyas...

Bucaspor Onur ile sözleşme yeniledi
SPOR Toto 2'nci Lig'de eski yabancı futbolcularına olan borç yüzünden FIFA kanalıyla 2 dönem transfer yasağı cezası alan Bucaspor, mevcut kadrosundaki oyuncuları takımda tutmaya devam ediyor. Daha önce Emre Toraman, Hasan Kaşıkara, İlyas Çakmak ve Şenol Akın ile resmi sözleşme imzalayan sarı lacivertliler, bu ay sonunda kontratı bitecek Onur Alkan'la da resmen anlaşma sağladı. 
Uzun zamandır ikna edilmeye çalışılan tecrübeli orta saha oyuncusu, Başkan Ahmet Doğan'la yaptığı görüşmenin ardından Bucaspor'a evet dedi ve kontratını 1 yıl daha uzattı. Geride kalan sezonun başında Gaziantep Büyükşehir Belediyespor'dah kadroya dahil edilen 26 yaşındaki futbolcu, sarı lacivertli formayı 20 maçta giyerken, 3 kez fileleri havalandırmayı başardı. 

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