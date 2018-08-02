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Bucaspor Oğuz'u satmayacak

Onur ATIŞ / İZMİR, () Maddi krizleri aşabilmek amacıyla kadrosunda yer alan bazı genç futbolcuları satmayı düşünen TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup ekibi Bucaspor, Oğuz'u bırakmama kararı aldı.  Saruhan'ı 700 bin TL bonservis bedeliyle...

Bucaspor Oğuz'u satmayacak

Onur ATIŞ / İZMİR, ()

Maddi krizleri aşabilmek amacıyla kadrosunda yer alan bazı genç futbolcuları satmayı düşünen TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup ekibi Bucaspor, Oğuz'u bırakmama kararı aldı. 
Saruhan'ı 700 bin TL bonservis bedeliyle Boluspor ya da Gazişehir Gaziantep'e göndermeyi planlayan sarı-lacivertlilerde Oğuz'un ise gelecek sezon değerlendirileceği bildirildi. Dar bir kadro rotasyonuyla sezona hazırlanan Bucaspor'un Gençlik Geliştirme Derneği Başkanı İbrahim Ülgen, "Saruhan konusunda görüşmelerimiz sürüyor. Oğuz ise takımımızda mücadele etmeye devam edecek. Takımı küme düşürme ihtimali olan, 1 milyon 96 bin euro borçlu olduğumuz eski futbolcumuz Dady'e yapacağımız bir miktar ödemeyi gelecek transfer parasından yapacağız" diye konuştu. 

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