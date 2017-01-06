Bucaspor mutlu bitirdi

SPOR Toto 2'nci Lig Beyaz Grup'ta ikinci yarı öncesi hedefini play off olarak belirleyen Bucaspor Antalya kampını mutlu bitirdi.

Sarı lacivertliler dün 2'nci Lig Kırmızı Grup ekibi İnegölspor ile oynadığı son hazırlık karşılaşmasını 5-3 kazanırken olumlu sinyaller verdi. Antalya'da daha önce Tarsus İdman Yurdu'nu 3-2, Karacabeybirlikspor'u 2-1 yenip Dardanelspor'la da 2-2 berabere kalan Bucaspor bugün İzmir'e döndü.

Teknik direktör Fatih Uygun Kampta herkesin çok yoğun çalıştığını belirterek, "Tabiri caizse futbolcularımızın pestilini çıkardık. Ancak başarılı olmak için bu tempo şart.

Herkes büyük bir özveri göstererek idmanlara ve maçlara çıktı. Hücumda takımımızın çok etkili bir performans sergilediğini gördük, savunmada ise eksiklerimiz var. Kamptaki arzurumuz meyvisini ligde alacağız" dedi. Uygun, kampta sol dizinden sakatlanan orta saha Emin'in de tamamen iyileştiğini, aşil tendonunda sorun bulunan Onur'un ise tedavisinin sürdüğünü sözlerine ekledi.