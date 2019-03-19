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Bucaspor moral bozmuyor

İZMİR, () TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta geçen hafta deplasmanda Karacabey Belediyespor'a 2-0 yenilerek galibiyet serisi son bulan ve sonuncu sıraya gerileyen Bucaspor moralini bozmadı.  Teknik direktör Levent Eriş, önlerinde oynanmamış...

Bucaspor moral bozmuyor

İZMİR, ()

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta geçen hafta deplasmanda Karacabey Belediyespor'a 2-0 yenilerek galibiyet serisi son bulan ve sonuncu sıraya gerileyen Bucaspor moralini bozmadı. 
Teknik direktör Levent Eriş, önlerinde oynanmamış 7 maçın daha olduğunu söyledi. Son düdüğe kadar pes etmeyeceklerini anlatan tecrübeli çalıştırıcı, "Karacabey yenilgisi elbette hepimizi üzdü. Ancak bu takım şampiyonluğa oynayan 3 ekibi de üst üste yenmeyi başardı. Aynı seriyi yeniden yakalayacak güçteyiz. Moral bozmadan, inanarak devam edeceğiz. Cumartesi günü evimizde karşılaşacağımız Ankara Adliyespor'u yenip tekrar camiayı sevindireceğiz" yorumunu yaptı.  
 

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