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Bucaspor - Menemen Belediyespor derbisinde sahne golcülerin

Onur ATIŞ / İZMİR, () TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta küme düşmemek için çırpınan Bucaspor ile şampiyonluk mücedelesi veren Menemen Belediyespor'un pazar günü oynayacağı karşılaşma için geri sayıma geçilirken, gözler iki takımın...

Bucaspor - Menemen Belediyespor derbisinde sahne golcülerin

Onur ATIŞ / İZMİR, ()

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta küme düşmemek için çırpınan Bucaspor ile şampiyonluk mücedelesi veren Menemen Belediyespor'un pazar günü oynayacağı karşılaşma için geri sayıma geçilirken, gözler iki takımın golcülerine çevrildi. Ev sahibi Bucaspor'da bu sezon 30 lig maçında 23 gol atan İlyas Çakmak, krallıkta ilk sıraya yerleşirken, Menemen'de yine 30 maçta 22 gol atan Samed Ali de İlyas'ın ardından 2. Lig'en en skorer ismi oldu. Gol krallığı yarışında kapışan iki oyuncunun kritik Ege derbisinde nasıl bir performans sergileyeceği merak konusu oldu. Bu sezon kariyerinin en fazla golünü atan İlyas Çakmak, Fırtına'yı ayakta tutmayı başardı. Bucaspor, 30 yaşındaki forvetin gol attığı 13 maçta 25 puan topladı.
Menemen'in 22 yaşındaki forveti Samed Ali de 16 müsabakayı boş geçmedi. Menemen Belediyespor Samed Ali'nin gol attığı karşılaşmalarda hanesine tam 45 puan yazdırdı. Farklı hedefler için mücadele eden iki Ege ekibinin en önemli kozları olan iki golcü geçen hafta takımlarını ipten aldı. İlyas, 1-0 kazanılan haati öneme sahip Afjet Afyonspor maçında penaltıdan fileleri sarstı. Samed Ali ise 2-1'lik Bodrumspor galibiyetinde takımının ilk golünü attı. Gehç futbolcu, sezonun ilk yarısında Menemen Belediyespor'un Bucaspor'u 5-1 yendiği maçta ağları 2 kez sarsıp galibiyette başrol oynamıştı.

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