Bucaspor - Gölcükspor: 1-1

Onur ATIŞ / İZMİR ()

STAT: Yeni Buca

HAKEMLER: Murat Oğuz (xx), Onur İçyer (xx), Şeyhmus Baysal (xx)

BUCASPOR: Mert (xx) – Doğan (x), Özcan (xx), Oğuz (xx) (Dk. 89 Emre), Fatih Kaan (x) (Dk. 65 Osman x), Cuma (xx), Erhan (x), Saruhan (xx), Muhammed (x) (Dk. 73 Enes x), İbrahim (x), Yıldıray (xx)

GÖLCÜKSPOR: İlyas (xx) – Kadir (xx), Sedat (x), Erdem (xx), Uğur (xx), Rıdvan (x), Ömer (xx), Selim (xx) (Dk. 82 Furkan x), Onur (xx), Uğur (xx) (Dk. 65 İsmail x), Batuhan (x)

GOLLER: Dk. 89 Yıldıray (Bucaspor) - Dk. 59 Uğur (Gölcükspor)

KIRMIZI KARTLAR: Dk. 79 İbrahim (Bucaspor) - Dk. 79 Batuhan (Gölcükspor)

SARI KARTLAR: Muhammed (Bucaspor) - Sedat, Batuhan, Rıdvan, Erdem (Gölcükspor)

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup’ta Bucaspor küme düştü. Evinde önemli rakiplerinden Gölcükspor’la karşılaşan sarı lacivertliler sahadan 1-1 beraberlikle ayrılarak 35 yıl sonra amatör lige döndü. İzmir’i 8 sene öncesine kadar Süper Lig’de temsil eden Bucaspor, yaşadığı idari ve maddi sorunları bir türlü aşamadı Ekonomik krizler, gelen transfer yasağı ve puan silme cezalarıyla boğuşan İzmir’in 91 yaşındaki kulübü direnemedi. Geçen sezon 2'nci Lig’e veda eden Bucaspor, bitime 2 hafta kala da 3'üncü Lig’de Bölgesel Amatör Lig’e geriledi. Ceza nedeniyle seyircisiz oynanan maçta futbolcular ve teknik ekip 90 dakika bitiminde büyük üzüntü yaşadı. Teknik direktör Levent Eriş ise rapor alarak bu maça çıkmadı. Eriş’in gelmemesi üzerine Antrenör Soner Keleş takımı sahaya çıkardı. Bucaspor’un en skorer oyuncusu İsa da maça gelmedi. Kulübe alacakları için ihtarname çeken genç futbolcu stada gelmedi.

24'üncü dakikada Muhammed’in soldan ortaladığı topu Cuma ceza sahası içinde kontrol edip vurdu. Ancak meşin yuvarlak yan direkten döndü.

33'üncü dakikada hızlı gelişen Bucaspor atağında Cuma’ın pasını kontrol eden Saruhan yerden vurdu. Gölcükspor kalecisi İlyas iki hamlede topu kontrol etti.

54'üncü dakikada Gölcükspor tehlikeli geldi. Kadir’den aldığı pasla ceza yayı üzerinden kaleyi yoklayan Uğur’un şutu yandan auta çıktı.

59'uncu dakikada Gölcükspor öne geçti. Sedat’ın şutunda kaleci Mert’ten dönen topu Uğur boş kaleye gönderdi: 0-1.

67'nci dakikada soldan Cuma’nın ortaladığı topa İbrahim gelişine vurmak istedi ancak Gölcük savunmasından Erdem son anda araya girip tehlikeyi savuşturdu.

79'uncu dakikada iki takım da 10 kişi kaldı. İkili mücadele sonunda itişen Bucasporlu İbrahim ve Gölcüksporlu Batuhan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

89'uncu dakikada Bucaspor beraberliği yakaladı. Ceza sahası içinde rakibinden sıyrılan Yıldıray sert bir şutla fileleri havalandırdı: 1-1.

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