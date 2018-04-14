Bucaspor kritik virajda

İZMİR, ()

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta deplasmanda Bodrum Belediyesi Bodrumspor'a 6-2 yenilerek bu sezon ilk kez düşme potasına giren Bucaspor, yarın zirve hesapları yapan Afjet Afyonspor'la evinde karşı karşıya gelecek. Yeni Buca Stadı'nda Ramazan Keleş'in yöneteceği müsabaka saat 15.00'te başlayacak. Sarı-lacivertlilerde görevden ayrılan teknik direktör Aytekin Sümbül'ün yerine dümene geçen Yüksel Kepoğlu ilk kez takımın başında sahaya çıkacak. Fırtına'da sarı kart cezalısı stoper Uğurcan maçta forma giyemeyecek.

İzmir ekibiyle yollarını ayıran Aytekin Sümbül görev süresiyle ilgili yazılı açıklama yaptı. Sümbül, "Ben para için görevimi bırakmadım. Para için karar alsaydım 1 ay önce beni 2 kulüp birden istemişti, oraya giderdim. Ekip olarak en büyük gücümüz olan inanmışlığımız, motivasyonumuz ve saygınlıgımız yönetim tarafından elimizden alındı. Ayrıca yönetim ile yaptığımız görüşmede, takımlarda bir futbolcuya dayalı düzenin olmayacağını belirttik. Bu düzen sürdüğü müddetçe bu olgunun içinde yer almayacağımızı söyledik. Yönetimle aynı çizgide olmadığımızı gördük. Bu gelişmelerin sonucunda görevi bıraktım" ifadelerini kullandı.