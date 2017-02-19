Bucaspor-Kocaeli Birlikspor Notlar

Bucaspor’da sarı kart cezalısı Ahmet’in yanı sıra sakatlıkları bulunan Onur Alkan ile Şenol 18 kişilik kadroda yer almadı. Hafta içinde alacaklarını tahsil edemedikleri gerekçesiyle idman boykotu yapan Bucasporlu futbolculara 2 galibiyet priminin yatırıldığı açıklandı. Sarı lacivertlilerin dün yapılan ter idmanına çıktıkları bildirildi.
Bucaspor’da sarı kart cezalısı Ahmet’in yanı sıra sakatlıkları bulunan Onur Alkan ile Şenol 18 kişilik kadroda yer almadı. Hafta içinde alacaklarını tahsil edemedikleri gerekçesiyle idman boykotu yapan Bucasporlu futbolculara 2 galibiyet priminin yatırıldığı açıklandı. Sarı lacivertlilerin dün yapılan ter idmanına çıktıkları bildirildi.