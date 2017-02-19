Bucaspor-Kocaeli Birlikspor Notlar

BUCASPOR, cezası yüzünden Kocaeli Birlikspor maçını boş tribünlere oynadı. İkinci yarının ilk maçında da Keçiörengücü’nü seyircisiz maçta konuk eden sarı lacivertliler karşılaşmayı 4-2 kazanmıştı. Buca Arena’da yaklaşık 50 kadar Kocaeli Birlikspor taraftarı ise kale arkasından takımlarını destekledi. Bucaspor'da sarı kart cezaları sona eren stoper Veli ve orta saha Emre Toraman Kocaeli Birlikspor maçıyla yeniden on bire döndü.

Bucaspor’da sarı kart cezalısı Ahmet’in yanı sıra sakatlıkları bulunan Onur Alkan ile Şenol 18 kişilik kadroda yer almadı. Hafta içinde alacaklarını tahsil edemedikleri gerekçesiyle idman boykotu yapan Bucasporlu futbolculara 2 galibiyet priminin yatırıldığı açıklandı. Sarı lacivertlilerin dün yapılan ter idmanına çıktıkları bildirildi.