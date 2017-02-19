Bucaspor-Kocaeli Birlikspor: 2-2

Onur ATIŞ / İZMİR, ()

STAT: Buca Arena

HAKEMLER: Burak Taşkınsoy (xx), Yunus Taşkın (xx), Murat Güçlü (xx)

BUCASPOR: Mert (x)- Sancar (x) (Dk.46 Abdullah xx), Murat (x), Veli (x), Emre Özkan (xx), Zafer (xxx), Emin (x) (Dk.88 İlyas), Emre Toraman (x), Mehmet (xx), İbrahim (x) (Dk.40 Alpay xx), Erkan (x)

KOCAELİ BİRLİKSPOR: Fatih (xx)- Uğur Daşdemir (xx), Emre (xx), Erdi (xxx), Gökhan (xx), Mehmet (xx) (Dk.86 Ali Kemal), Alp (xx) (Dk.70 Uğur Işıkal), Kürşat (xx), Turgay (xx), Umut (xxx), Onur (xxx) (Dk.90 Aydın)

GOLLER: Dk.67, Dk.89 (penaltı) Zafer (Bucaspor), Dk.24 Onur, Dk.86 Erdi (Kocaeli Birlik)

SARI KARTLAR: Emre Toraman, Veli, Abdullah (Bucaspor), Emre, Umut, Gökhan, Fatih, (Kocaeli Birlikspor)

SPOR Toto 2'nci Lig Beyaz Grup’ta Bucaspor, konuk ettiği Kocaeli Birlikspor engelini aşamadı: 2-2. Karşılaşma Sarı lacivertlilerin cezası yüzünden seyircisiz oynanandı.

Bucaspori bu sonuçla puanını 31 çıkararak 9'uncu basamağa geriledi. 41 puana yükselen Kocaeli Birilkspor 23'üncü haftayı 6'ıncı sırada tamamladı.

4'üncü dakikada Kürşat sağdan çalımlarla ceza sahası içinde girerek şutunu çekti, ancak top üstten oyun alanını terk etti.

12'nci dakikada Zafer’in pasıyla solda buluşan Erkan’ın yerden şutunda top yan direğin dibinden auta çıktı.

24'üncü dakikada konuk Kocaeli Birlikspor öne geçti. Veli ile Murat’ın anlaşmazlığında araya giren Onur kaleci Mert’i de geçerek topu boş kaleye gönderdi: 0-1.

48'inci dakikada kaleyi cepheden gören yerden Erkan frikik atışını kullandı, meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

63'üncü dakikada Bucaspor gole çok yaklaştı. Sağ kanattan Erkan’ın ortaladı topa altıpas içerisinde Alpay kafayı vurdu. Kaleci Fatih üstüne gelen topu güçlükle çıkardı.

67'nci dakikada Bucaspor beraberliği sağladı. Mehmet’in ara pasıyla kaleci Fatih ile karşı karşıya kalan Zafer plase bir vuruşla fileleri sarstı: 1-1.

86'ıncı dakikada Kocaeli Birlikspor yeniden öne geçti. Kürşat’ın kullandığı köşe atışında Erdi kafayı vurdu, kaleci Mert topu elinden kaçırdı: 1-2.

89'uncu dakikada Bucaspor penaltı kazandı. Kaleci Fatih’in Alpay’ı düşürünce hakem Burak Taşkınsoy beyaz noktayı gösterdi. Atışı kullanan Zafer skora denge getirdi: 2-2.



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